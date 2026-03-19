Senadores de Morena defienden la presencia de Sheinbaum en las boletas de 2027, aliados lo ven innecesario

GENERANDO AUDIO...

Morena en el Senado cerró filas en defensa del Plan B de la reforma electoral. En particular, la modificación al artículo 35 constitucional que habilita a la presidenta a promover el voto a su favor en el proceso de revocación de mandato.

“Es correcto, ni modo que no diga por qué debe continuar al frente del Gobierno, son simpáticos, o sea dicen que está todo para revocarle el mandato, que es un desastre nuestro gobierno, saben que cada día tiene calificaciones más altas, y ella no puede contratar publicidad, no pueden contratar espacios en radio y televisión”

Gerardo Fernández Noroña / senador de Morena

Negaron que la intención sea acarrear votos a favor de Morena en la elección intermedia.

“Se puede decir, la presidenta va a acarrear votos a su partido, pero también se puede decir a la inversa, la oposición, o sea quienes estén en contra del partido mayoritario, quienes estén en contra de que se ratifique el mandato pues también es para llevar votos a favor de ellos”

Imelda Castro Castro / senadora de Morena

En la oposición, el PAN afirmó no temer a la presencia de la mandataria en la elección intermedia porque tiene una caída de 17 % en la aprobación de su gobierno.

“Quiere la Presidenta estar en las boletas en 2027, adelante, Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto, al contrario… ¿Quieren poner a la presidenta en la boleta? adelante, van a verse los números de medio país, medio país dejando claro que esta disque transformación no ha sido más que un mal gobierno, quieren sentirlo… vamos a proponer también que si se puede revocar para la Presidencia de la República se incluya a los gobernadores ¿cómo le caería eso a Morena?”

Jorge Romero / dirigente nacional del PAN

El PRI apostó a que el oficialismo no se atreverá a llevar a la figura presidencial a la boleta en 2027.

“Llevar al Gobierno de la República a la boleta electoral en el 2027 para generar la mayor inequidad, la mayor intromisión del gobierno, al final del día no lo van a hacer, porque saben que si lo hacen el pueblo de México les va a dar un rechazo total, es asustar con el petate del muerto, al final no van a jugar”

Alejandro Moreno Cárdenas / dirigente nacional del PRI

Los aliados de Morena reiteraron su apoyo en lo general a la reforma. Sin embargo, el Partido del Trabajo advirtió que revisará las letras chiquitas.

“Cuando expresas un respaldo lo haces en términos generales, reiteramos que una iniciativa legislativa ya debe examinarse con cuidado en todos los aspectos, incluso en los denominados transitorios, entonces lo estamos evaluando con cuidado”

Alejandro González Yáñez / senador del PT

El Partido Verde recomendó no presentar la revocación de mandato en 2027.

“Tenemos una presidenta que tiene una aprobación mayoritaria de los mexicanos, en las encuestas está por arriba del 70 % su evaluación, si me pidiera ella mi consejo, que no me lo está pidiendo, pero si me lo pidiera, yo le diría que no es necesaria hacer la revocación con una presidenta que la mayoría de los mexicanos tiene su respaldo”

Manuel Velasco Coello / coordinador del PVEM, Senado

El Plan B será dictaminado en comisiones del Senado el próximo lunes 23 de marzo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.