Por un automóvil comenzó el incendio en la Refinería Olmeca; entregan cuerpos de las 5 víctimas y FGR investiga

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

El incendio en la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, inició con el paso de un automóvil sobre los residuos aceitosos a la entrada del complejo, según revela un video captado por las cámaras de Asipona, y no un rayo, como afirmó una funcionaria estatal. FGR ya investiga.

Asimismo, este miércoles la Fiscalía General de Tabasco entregó a las familias los cuerpos de las cinco víctimas que dejó el incendio, identificadas como: Diana Cecilia Gómez Jiménez, Yuliana López, Lorena Medina, Fernando Arias y Ezequiel Ramírez.

¿A qué se debió el incendio en la Refinería Olmeca en Dos Bocas?

Este miércoles se difundió en redes sociales un video de las cámaras de seguridad instaladas en el acceso al recinto de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Dos Bocas, aledaño al área de almacenamiento del Predio 1 de la Refinería, en el que se observa el momento en que comenzó el incendio.

De acuerdo con la grabación, un automóvil transita el camino hacia la entrada a las instalaciones, cuando de pronto inician las llamas, envolviendo el vehículo y extendiéndose sobre el agua estancada sobre el suelo, a causa de la lluvia que caía en esos momentos.

Situación que habría sido confirmada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en su tercer comunicado del 17 de marzo, donde acotó “respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la Refinería cuando ocurrió el siniestro”.

Mientras que el desborde de las aguas aceitosas hacia afuera de la Refinería se debió a las fuertes lluvias registradas el pasado martes en la zona tabasqueña donde se ubican tanto las instalaciones de Pemex como el puerto marítimo de Dos Bocas, punto en el que se registraron las llamas.

Ello, luego de que Pemex aseveró en dos mensajes que el siniestro se registró “en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, siendo controlado posteriormente sin que se presentaran riesgos para la población, ni para los trabajadores.

FGR investiga incendio

Por otro lado, esta noche la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado informando que ya inició una investigación por el incendio en la Refinería Olmeca, contradiciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las indagatorias se hacían al exterior de las instalaciones de Pemex.

“La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las investigaciones correspondientes, luego de un incendio registrado al interior de una refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco”

FGR

De igual forma, la institución acotó que, de acuerdo con las indagatorias, “ordenó la presencia de policías federales ministeriales, a efecto de que acudieran al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad”.

A la vez que ya intervienen la zona del siniestro peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como expertos en criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, y mecánica y eléctrica.

Fiscalía entrega cuerpos de víctimas del incendio

Este miércoles por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco entregó los cuerpos de las cinco víctimas del incendio en la Refinería Olmeca del municipio de Paraíso. Se trata de tres mujeres y dos hombres.

Fuentes consultadas por Uno TV señalaron que las personas fallecidas fueron identificadas como Diana Cecilia Gómez Jiménez, Yuliana López, Lorena Medina, Fernando Arias y Ezequiel Ramírez.

Foto: Especial

De igual forma, cuatro de las personas fallecidas en el siniestro eran originarias del municipio tabasqueño de Cunduacán, y el día en que ocurrió el incendio estaban dentro de un auto en la zona donde se reportó la ignición.

Este mismo jueves por la tarde, los restos de Fernando Arias, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de una compañía privada, fueron velados en la ranchería Libertad en Cunduacán.

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