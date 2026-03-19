Las de hoy | 19 de marzo de 2026

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UnoTV presenta las noticias principales este 19 de marzo de 2026

El Universal: FGR incorpora narconóminas a investigación de red policial de El Mencho

Los documentos hallados por El Universal en cabañas de Tapalpa, Jalisco, sobre movimientos contables del CJNG, fueron entregados a la Fiscalía General de la República, que los solicitó mediante oficio.

Reforma: Fracasa Pemex en atraer inversión

Empresas desairan a la petrolera.

Milenio Diario: México y EU, “matrimonio con resultados reales”: embajador

Ronald Johnson destacó cifras históricas en seguridad y migración en un acto con socios de la American Chamber; García Harfuch refuerza acuerdos con el mando del FBI.

La Jornada: Energéticos, claves para la soberanía nacional: Sheinbaum

La mandataria criticó en Veracruz el pasado neoliberal y afirmó que “México no se vende; se defiende”.

Excélsior: PRI, Verde y MC se adelantan a la elección de 2027

Los partidos igualan la estrategia de Morena.

El Financiero: México y EU trazan ruta para la revisión del T-MEC

Se advirtió que los bienes deberán tener solo contenido de los socios comerciales, en el marco de las reglas de origen.

El Economista: Fed mantiene su tasa sin cambio, en un entorno de incertidumbre

El conflicto en Medio Oriente aún no impacta en los indicadores económicos.

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