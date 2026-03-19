Hijastro del “Mencho” sería el nuevo líder del CJNG, asegura The Wall Street Journal

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Juan Carlos Valencia, presunto sucesor del “Mencho”. Foto: U.S Deparrtment of State

Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, habría asumido como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con The Wall Street Journal.

Dicho medio de comunicación reportó que Juan Carlos Valencia ocupó el liderazgo del cártel de las cuatro letras en cuanto la familia sepultó el cuerpo de Nemesio Oseguera en Zapopan, Jalisco, el 2 de marzo.

Una persona relacionada a la dinámica del CJNG declaró que al menos dos lugartenientes de alto nivel aceptaron no pelear el liderazgo al hijastro del “Mencho”.

Entre ellos, destaca Audías “El Jardinero” Flores, señalado en un inicio como posible sucesor. La Administración de Control de Drogas (DEA) ofrece 5 millones de dólares por su captura.

Según The Wall Street Journal, los cabecillas del CJNG decidieron no pelear contra el nuevo líder para garantizar la continuidad del negocio.

Juan Carlos Valencia es conocido “El Pelón”, “Bimbo” y “R-3”. Pese a que es considerado alguien extremadamente violento, podría tener un bajo perfil como líder del cártel para no llamar la atención de Estados Unidos, dijeron autoridades.

Estados Unidos tendría dificultades contra Juan Carlos Valencia

Funcionarios indicaron al Wall Street Journey que las agencias de Estados Unidos podrían tener obstáculos legales para reunir información y atacar directamente a Juan Carlos Valencia por su propia nacionalidad estadounidense.

Y es que, Estados Unidos necesitaría la autorización del fiscal general para vigilarlo en México. Además, tendría que convencer a un tribunal secreto de vigilancia extranjera que Juan Carlos Valencia actúa como un “agente de una potencia extranjera”.

Si bien estos obstáculos pueden superarse, los requisitos adicionales del procedimiento dificultarían una operación rápida en su contra, dijeron funcionarios estadounidenses.

Origen del presunto nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia presuntamente asumió como nuevo líder del CJNG a sus 41 años. Esto marca “la coronación de la dinastía familiar Valencia”, calificó The Wall Street Journal.

Actualmente, es visto como el líder de mayor legitimidad interna para garantizar una transición pacífica y no fragmentar al cártel, según declaró Eduardo Guerrero, consultor de seguridad

El hijastro del “Mencho” asumió el liderazgo, toda vez que el hijo biológico, Rubén Oseguera González, enfrenta una cadena perpetua en una corte de Washington.

Juan Carlos Valencia nació en Santa Ana, California. La DEA también ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Margarito Flores, exnarcotraficante que hizo negocios con Nemesio Oseguera, aseguró que el hijastro proviene de un linaje del narcotráfico por ambos lados de su familia, según The Wall Street Journal.

Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, fundó el Cártel del Milenio en los años 70. En cambio, madre, Rosalinda González Valencia, perteneció al grupo los “Cuinis”, el llamado “cerebro financiero” del CJNG.

Con esto, Juan Carlos Valencia se suma al amplio historial de familiares que han heredado el mando de organizaciones delictivas en México.

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