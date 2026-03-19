Bloqueo nacional este 20 de marzo: campesinos y transportistas se movilizarán en carreteras y plazas públicas

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Bloqueo nacional este 20 de marzo. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 20 de marzo de 2026 se espera un bloqueo nacional porque el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) coincidirá con otro convocado por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

Paro nacional de la CNTE

El pasado miércoles 18 de marzo comenzó el paro nacional que anunció la CNTE, el cual, según sus miembros, durará 72 horas; es decir, hasta este próximo viernes 20 de marzo. Esta manifestación se acordó en su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la cual se llevó a cabo el pasado 1 de marzo.

La protesta dio comienzo con una conferencia de prensa y luego le siguió la organización de una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde finalmente se realizó un mitin y un plantón frente a Palacio Nacional.

Foto: Cuartoscuro.

Con todo esto, los docentes exigen la instalación de una mesa nacional entre la CNTE y la Presidencia de la República, pero también demandan la abrogación de la reforma educativa impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Además, piden la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones solidarias, pues los maestros aseguran que el esquema de cuentas individuales dificulta alcanzar una jubilación digna.

Y por último, exigen el cese de descuentos a trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 por su participación en movilizaciones y el cumplimiento del acuerdo de no represión hacia el magisterio.

Foto: Cuartoscuro

Paro nacional de campesinos y transportistas

Pues ahora también campesinos del FNRCM y transportistas de la ANTAC convocaron un paro nacional también para este viernes 20 de marzo, coincidiendo con el de la CNTE.

De hecho, esta protesta también se llevará a cabo en diferentes puntos del país con distintas movilizaciones y bloqueos para denunciar lo que calificaron como un incumplimiento de acuerdos, abandono al sector agropecuario y falta de seguridad al transporte.

Las movilizaciones de estas organizaciones se llevarán a cabo principalmente en carreteras y plazas públicas de México.

Por otra parte, también informaron que contemplan realizar algunas movilizaciones durante las fechas en las que será el Mundial de Futbol 2026, en el que México tendrá tres sedes en Monterrey, Guadalajara y la CDMX.

De hecho, a través de un comunicado dirigido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, informaron que durante la inauguración del torneo en la capital del país habrá manifestaciones.

El objetivo, indicaron, es visibilizar ante turistas nacionales y extranjeros la situación del campo y del transporte en el país.

Con las movilizaciones de docentes, campesinos y transportistas, se espera que este viernes 20 de marzo ocurra un bloqueo nacional, pues se paralizarán diferentes puntos del país.

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