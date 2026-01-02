Las de hoy | 2 de enero de 2026

| 08:50 | Mario Ostos | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 31 de diciembre de 2025.

  • El Universal: Investigan a capitán Solano por muerte de dos marinos

El mando, actualmente prófugo, es señalado por testigos colaboradores de haber amenazado a ambos integrantes de la Armada de México antes de su fallecimiento.

  • Reforma: Sufre el país su peor pérdida de patrones

En 2024 y 2025 se registró un nivel récord de quiebras de empleadores en México, lo que ha impactado de forma directa al mercado laboral.

  • Milenio Diario: Mundial: buscan sacar tarjeta roja a turismo sexual infantil

Senadores urgieron a hoteleros a negar el servicio a personas que no acrediten la tutela de menores y a presentar denuncias; México es el segundo destino de este delito, sólo detrás de Tailandia.

  • La Jornada: Migrante musulmán y socialista gobernará NY

Mamdani ofreció gobernar para todos los sectores de la ciudad y aseguró que su administración buscará una mayor inclusión social.

  • Excélsior: Recorte asfixia a universidades de los estados

Las instituciones públicas enfrentan menor presupuesto en términos reales, retrasos en la entrega de recursos y adeudos millonarios por parte de las autoridades.

  • El Financiero: Tiene BMV su mejor año desde 2009 y Biva, desde que debutó

Ante la incertidumbre en Estados Unidos, inversionistas diversificaron sus portafolios fuera del dólar, impulsando al mercado bursátil mexicano.

  • El Economista: El peso registró su mayor ganancia frente al dólar desde 1994

La moneda mexicana cerró 2025 con una apreciación de 13.77%, impulsada por la debilidad del dólar y flujos de inversión.

