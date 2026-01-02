Ya harás en menos tiempo en el Servicio Militar: lo reducen a 3 meses en 2026

GENERANDO AUDIO...

Nuevo tiempo de adiestramiento en el Servicio Militar Foto: Cuartoscuro/Archivo.

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional en México durará únicamente 3 meses, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El nuevo esquema constará de 13 sesiones sabatinas, a diferencia de las 44 semanas que se realizaban anteriormente.

El objetivo de esta reducción es hacer el Servicio Militar Nacional más accesible para los jóvenes que estudian o trabajan, manteniendo la disciplina, la formación cívica y el adiestramiento básico. La obligación sigue vigente para los hombres que cumplan 18 años, y la cartilla militar continuará siendo necesaria para diversos trámites. Este cambio aplica para la clase 2008 y posteriores.

Adiestramiento militar

A partir de 2026, el adiestramiento constará de 2 escalones, cada uno con 13 sesiones sabatinas de 07:00 a 13:00 horas. Los participantes reciben capacitación en doctrina militar vigente y realizan actividades en las unidades militares como Centros de Adiestramiento o en compañías del Servicio Militar Nacional, de lunes a viernes y sábados hasta las 11:00 horas.

Registro y sorteo del Servicio Militar Nacional

El reclutamiento se lleva a cabo los fines de semana de enero. Los jóvenes deben acudir a las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, de 08:00 a 13:00 horas, con la cartilla militar, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y CURP.

Las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes mexicanos de la clase 2008, quienes cumplen este año la mayoría de edad, remisos y mujeres voluntarias que tramitan su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (S.M.N.).

Durante el sorteo, que se realiza un domingo de noviembre, se determina la forma en que los alistados cumplirán con su S.M.N.:

Encuadrados (Bola Blanca o Azul): en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. A Disponibilidad (Bola Negra): en las comandancias de Zona Militar del país.

Reclutamiento y documentación requerida

En caso de haber sido expedida en otro municipio o consulado, se debe presentar un Aviso de Cambio de Domicilio con la documentación correspondiente para actualizar la cartilla.

Mujeres mexicanas de 18 años pueden participar de forma voluntaria en el Programa General de Adiestramiento.

Liberación y entrega de documentación

La liberación se realiza en diciembre, con entrega de Cartillas de Identidad del S.M.N. y hojas de liberación a los soldados que cumplieron con sus obligaciones. Posteriormente, los documentos se entregan en las oficinas de reclutamiento de enero a junio. Toda documentación no entregada se destruye el 1 de julio.

Para recoger la cartilla y hoja de liberación se requiere:

Recibo

Identificación oficial con fotografía

Si el conscripto no puede recoger los documentos, un familiar directo puede hacerlo con carta poder.

