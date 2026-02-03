Las de hoy | 3 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 3 de febrero de 2026
- El Universal: Trump, sin base legal para ataques en México
Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, afirma que la situación de conflicto armado que alega Estados Unidos “no se configura” y destaca la cooperación mexicana contra las drogas.
- Reforma: Pasa de proveedor a administrar INE
Acusan consejeros posible conflicto de interés de nuevo administrador.
- Excélsior: Ciudadanos, arma contra la corrupción
El gobierno alista reformas para que las denuncias de la gente tengan consecuencias legales directas, afirma la Presidenta; ya se trabaja en la propuesta, dice Monreal.
- Milenio Diario: La ONU, a punto de colapso; su presupuesto resiste hasta julio
Solo Estados Unidos adeuda 2 mil 200 millones de dólares, que representa 95% de las aportaciones faltantes, mientras Venezuela debe 38 millones de dólares; México, Brasil y Chile destapan a Michelle Bachelet para dirigir el organismo.
- La Jornada: Cuba enfatiza: “no tenemos mesa de diálogo con Estados Unidos”
Los intercambios de mensajes son los “habituales”.
- El Financiero: Recorte al déficit, el mayor esfuerzo fiscal en décadas
Disminución de 1.5 puntos del PIB frente a 2024, sin incluir apoyo a Pemex.
- El Economista: Lista, la iniciativa de reforma para la semana laboral de 40 horas
El ajuste sería gradual, reduciendo a 46 horas en el 2027, hasta llegar a 40 en 2030.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento