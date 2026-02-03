Colectivos y vendedores ambulantes encabezan movilizaciones este martes 3 de febrero en la CDMX
Durante este martes 3 de febrero se registrarán un total de 22 protestas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX).
Habrá siete concentraciones; dos citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
De las concentraciones de este 3 de febrero, se destacan protestas de colectivas feministas, de animalistas que buscan la protección de perros del Refugio Franciscano, así como de trabajadores de Pilares en CDMX.
Protestas en CDMX para este 3 de febrero
Asamblea General Pilares
- Hora: 10:00
- Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Entregarán a la jefa de Gobierno y al titular de SECTEI un pliego petitorio para exigir reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, aumento de subsidios, vacaciones, vales Mercomuna y credencialización con pase gratuito a la red de movilidad.
- Aforo: 150 personas
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela
- Hora: 11:00
- Lugar: Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, Calzada Legaria y avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Exigen la libertad del expresidente y de la primera dama detenidos durante la incursión militar en Venezuela.
- Aforo: 90 personas
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 10:00
- Lugar 1: Alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero s/n, alcaldía Gustavo A Madero
- Hora 2: 13:00
- Lugar 2: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para una trabajadora de la alcaldía Gustavo A. Madero por abuso sexual y acompañarán a una víctima en su audiencia.
- Aforo: 20 personas
Colectivo “Génesis”
- Hora: 11:00
- Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México, James Sullivan 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Acompañamiento a una víctima en audiencia; solicitan que se juzgue con perspectiva de infancia y que el imputado no quede en libertad.
- Aforo: 5 personas
Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin contra operativos e inspecciones de la alcaldía Venustiano Carranza en vía pública, que consideran violatorios de sus derechos humanos y laborales.
- Aforo: 150 personas
Movimiento Animalistas contra Abuso de la Autoridad
- Hora: 16:00
- Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el regreso de todos los animales al “Refugio Franciscano A.C.”
- Aforo: 90 personas
Colectivos ciclistas
- Hora: 18:00
- Lugar: Avenida Álvaro Obregón y avenida Insurgentes Sur, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Evento “¡No más ciclistas muertos!” para exigir la renuncia del secretario de Movilidad de la Ciudad de México.
- Aforo: 50 personas
Citas agendadas
Familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito
- Hora: 12:00
- Lugar: Coordinación Territorial COY-1, Tecualiapan y Zompantitla s/n, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Exigen justicia para un joven fallecido en un hecho de tránsito el 25 de agosto de 2025 y para una menor atropellada junto con su padre el 28 de enero de 2023.
- Aforo: 15 personas
Trabajadores de limpia de la alcaldía Xochimilco
- Hora: Durante el día
- Lugar: Alcaldía Xochimilco, avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia Rosario, alcaldía Xochimilco
- Motivo: Seguimiento a su pliego petitorio por falta de combustible, uniformes y apoyos laborales.
- Aforo: 10 personas
Rodadas ciclistas
“Los Bikers del Sol” – A las Islas de Ciudad Universitaria
- Hora: 20:00
- Lugar: Escultura del “Sol Rojo” del Estadio Banorte, Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán
- Destino: Islas de Ciudad Universitaria
- Aforo: 25 personas
“Bananas Bike” – A la Virgen del Tamal
- Hora: 20:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque s/n, Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Aforo: 25 personas
“Ohtlichiqxs” – Al Parque Gandhi
- Hora: 19:45
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Parque Gandhi, Polanco s/n, colonia Bosque de Chapultepec I Sección
- Aforo: 25 personas
“Cletos Nocturnos” – Al Monumento a la Revolución
- Hora: 20:45
- Lugar: Búnker Cletero, Pilares y J. Enrique Pestalozzi s/n, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez
- Destino: Monumento a la Revolución
- Aforo: 25 personas
Se recomienda tomar rutas alternas y viajar con tiempo para evitar alguna protesta en CDMX durante este 3 de febrero del 2026.