Colectivos y vendedores ambulantes encabezan movilizaciones este martes 3 de febrero en la CDMX

| 07:32 | Bryan Rivera González | UnoTV
Estas son las protestas en CDMX para este martes 3 de febrero de 2026
Se destaca una protesta por el Refugio Franciscano. Foto: Cuartoscuro.

Durante este martes 3 de febrero se registrarán un total de 22 protestas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Habrá siete concentraciones; dos citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De las concentraciones de este 3 de febrero, se destacan protestas de colectivas feministas, de animalistas que buscan la protección de perros del Refugio Franciscano, así como de trabajadores de Pilares en CDMX.

Protestas en CDMX para este 3 de febrero

Asamblea General Pilares

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Entregarán a la jefa de Gobierno y al titular de SECTEI un pliego petitorio para exigir reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, aumento de subsidios, vacaciones, vales Mercomuna y credencialización con pase gratuito a la red de movilidad.
  • Aforo: 150 personas

Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, Calzada Legaria y avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Exigen la libertad del expresidente y de la primera dama detenidos durante la incursión militar en Venezuela.
  • Aforo: 90 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 10:00
  • Lugar 1: Alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero s/n, alcaldía Gustavo A Madero
  • Hora 2: 13:00
  • Lugar 2: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen justicia para una trabajadora de la alcaldía Gustavo A. Madero por abuso sexual y acompañarán a una víctima en su audiencia.
  • Aforo: 20 personas

Colectivo “Génesis”

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México, James Sullivan 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Acompañamiento a una víctima en audiencia; solicitan que se juzgue con perspectiva de infancia y que el imputado no quede en libertad.
  • Aforo: 5 personas
  • Hora: 11:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Mitin contra operativos e inspecciones de la alcaldía Venustiano Carranza en vía pública, que consideran violatorios de sus derechos humanos y laborales.
  • Aforo: 150 personas

Movimiento Animalistas contra Abuso de la Autoridad

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen el regreso de todos los animales al “Refugio Franciscano A.C.”
  • Aforo: 90 personas

Colectivos ciclistas

  • Hora: 18:00
  • Lugar: Avenida Álvaro Obregón y avenida Insurgentes Sur, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Evento “¡No más ciclistas muertos!” para exigir la renuncia del secretario de Movilidad de la Ciudad de México.
  • Aforo: 50 personas

Citas agendadas

Familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Coordinación Territorial COY-1, Tecualiapan y Zompantitla s/n, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán
  • Motivo: Exigen justicia para un joven fallecido en un hecho de tránsito el 25 de agosto de 2025 y para una menor atropellada junto con su padre el 28 de enero de 2023.
  • Aforo: 15 personas

Trabajadores de limpia de la alcaldía Xochimilco

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Alcaldía Xochimilco, avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia Rosario, alcaldía Xochimilco
  • Motivo: Seguimiento a su pliego petitorio por falta de combustible, uniformes y apoyos laborales.
  • Aforo: 10 personas

Rodadas ciclistas

“Los Bikers del Sol” – A las Islas de Ciudad Universitaria

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Escultura del “Sol Rojo” del Estadio Banorte, Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán
  • Destino: Islas de Ciudad Universitaria
  • Aforo: 25 personas

“Bananas Bike” – A la Virgen del Tamal

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Plaza Tlaxcoaque s/n, Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
  • Destino: Por definir
  • Aforo: 25 personas

“Ohtlichiqxs” – Al Parque Gandhi

  • Hora: 19:45
  • Lugar: Kiosco de la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc
  • Destino: Parque Gandhi, Polanco s/n, colonia Bosque de Chapultepec I Sección
  • Aforo: 25 personas

“Cletos Nocturnos” – Al Monumento a la Revolución

  • Hora: 20:45
  • Lugar: Búnker Cletero, Pilares y J. Enrique Pestalozzi s/n, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez
  • Destino: Monumento a la Revolución
  • Aforo: 25 personas

Se recomienda tomar rutas alternas y viajar con tiempo para evitar alguna protesta en CDMX durante este 3 de febrero del 2026.

