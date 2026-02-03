Cae presunto responsable de ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, registrado el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

La detención se realizó en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, como parte de las labores de inteligencia e investigación en torno al caso.