Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 30 de diciembre de 2025.

El Universal: ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

En 2019 reveló deficiencias en la rehabilitación del tramo donde ocurrió el accidente que dejó 13 fallecidos y 98 heridos; presentaba complicaciones técnicas por la orografía.

Reforma: Descarrilan y matan omisiones técnicas

Se construyó mal, con fallas en obras y gasto millonario sin atender taludes.

Milenio Diario: EU vuela un muelle en primera ofensiva terrestre en Venezuela

El jefe de la Casa Blanca confirma que tuvo una plática con Maduro, “que no llegó a nada”, y retoma los reclamos al presidente boliviano sobre el envío de pacientes de manicomios y presidiarios.

La Jornada: Trece fallecidos al descarrilarse el tren transístmico

De 98 heridos, 36 fueron hospitalizados; hay cinco graves.

Excélsior: Sheinbaum: prioridad, la seguridad de trenes

La Marina aseguró que las vías se encontraban en buenas condiciones.

El Financiero: Caen 50% ingresos por la exportación de crudo

Pemex reporta que entre 2000 y 2002 ingresaban entre 13 y 14 mil millones de dólares por ventas foráneas.

El Economista: Los Cetes a 28 días cierran 2025 a 7.07%, la mayor baja desde 2020

Hace un año cotizaban en 9.74 por ciento.

