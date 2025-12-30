Las de hoy | 30 de diciembre de 2025

| 08:34 | Mario Ostos | Uno TV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 30 de diciembre de 2025.

  • El Universal: ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

En 2019 reveló deficiencias en la rehabilitación del tramo donde ocurrió el accidente que dejó 13 fallecidos y 98 heridos; presentaba complicaciones técnicas por la orografía.

  • Reforma: Descarrilan y matan omisiones técnicas

Se construyó mal, con fallas en obras y gasto millonario sin atender taludes.

  • Milenio Diario: EU vuela un muelle en primera ofensiva terrestre en Venezuela

El jefe de la Casa Blanca confirma que tuvo una plática con Maduro, “que no llegó a nada”, y retoma los reclamos al presidente boliviano sobre el envío de pacientes de manicomios y presidiarios.

  • La Jornada: Trece fallecidos al descarrilarse el tren transístmico

De 98 heridos, 36 fueron hospitalizados; hay cinco graves.

  • Excélsior: Sheinbaum: prioridad, la seguridad de trenes

La Marina aseguró que las vías se encontraban en buenas condiciones.

  • El Financiero: Caen 50% ingresos por la exportación de crudo

Pemex reporta que entre 2000 y 2002 ingresaban entre 13 y 14 mil millones de dólares por ventas foráneas.

  • El Economista: Los Cetes a 28 días cierran 2025 a 7.07%, la mayor baja desde 2020

Hace un año cotizaban en 9.74 por ciento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de diciembre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de diciembre de 2025

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 30 de diciembre de 2025

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 30 de diciembre de 2025

Alerta migrante: EE.UU. advierte por fraudes en redes que prometen cruces por túneles

Nacional

Alerta migrante: EE.UU. advierte por fraudes en redes que prometen cruces por túneles

Hijo de AMLO participó como supervisor honorífico del Tren Interoceánico

Nacional

Hijo de AMLO participó como supervisor honorífico del Tren Interoceánico

Etiquetas: ,