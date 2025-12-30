GENERANDO AUDIO...

Frontera con México, cruces ilegales y seguridad fronteriza. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de EE. UU. en México emitió una advertencia pública ante la difusión en redes sociales de viajes en túneles promovidos por coyotes como una supuesta vía para ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, y señaló que se trata de engaños cuyo objetivo es obtener dinero sin considerar los riesgos para las personas migrantes.

A través de mensajes informativos, la representación diplomática alertó que quienes ofrecen este tipo de cruces ilegales no garantizan seguridad ni éxito, y que las personas pueden enfrentar situaciones de peligro, pérdidas económicas y consecuencias legales. La embajada subrayó que la frontera se encuentra reforzada y que intentar ingresar sin documentos puede derivar en detenciones inmediatas.

El mensaje forma parte de la campaña #NiLoIntentes, mediante la cual el gobierno estadounidense busca advertir sobre los riesgos asociados al cruce irregular y desalentar la participación de redes de tráfico de personas.

Mensajes difundidos por coyotes en redes sociales

La embajada indicó que en plataformas digitales circulan publicaciones en las que presuntos coyotes muestran supuestos túneles o rutas clandestinas con el objetivo de convencer a personas migrantes de pagar por un cruce que no está garantizado.

De acuerdo con la información difundida, estos esquemas no ofrecen protección y pueden derivar en accidentes, abandono en zonas de riesgo o detenciones por autoridades migratorias. La representación diplomática reiteró que este tipo de ofertas constituyen un fraude y que las personas quedan expuestas a consecuencias legales inmediatas.

Multas y consecuencias por cruce ilegal

La advertencia se suma a la información dada a conocer en octubre pasado, cuando la Embajada de EE. UU. informó que el gobierno estadounidense impondrá una multa de hasta 5 mil dólares a las personas que sean detenidas al intentar ingresar de manera ilegal al país.

La disposición aplica a personas mayores de 14 años, sin importar su nacionalidad. Aunque no se precisó una fecha exacta de entrada en vigor ni el mecanismo de cobro, la embajada confirmó que la sanción se aplicará al momento del arresto y que el monto podrá incrementarse a criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además de la sanción económica, las personas detenidas enfrentan procesos administrativos y judiciales, así como restricciones para volver a ingresar a Estados Unidos.

Campaña “Respeta la ley” y advertencias migratorias

El anuncio de la multa fue difundido mediante un video en redes sociales en el que David Arizmendi, vocero de la embajada estadounidense, explicó las consecuencias legales del cruce sin documentos como parte de la campaña #NiLoIntentes.

La representación diplomática recordó que, además de la multa, las personas detenidas pueden enfrentar:

Deportación inmediata

Procesos judiciales

Prohibición de reingreso por varios años

Riesgo de detención y deportación

En mensajes recientes, la embajada reiteró que las personas que se encuentren en EE. UU. de forma ilegal pueden ser detenidas y deportadas en cualquier momento, como parte del refuerzo de las medidas de control migratorio.

En este contexto, también se difundió el mensaje #CBPHome, en el que se señala que el regreso seguro es una opción para quienes permanecen sin estatus migratorio regular, y se advierte que la permanencia irregular conlleva el riesgo permanente de detención y deportación.

Sanciones penales para reincidentes

Las autoridades estadounidenses reiteraron que quienes intenten reingresar ilegalmente después de haber sido deportados pueden enfrentar penas de prisión, dependiendo de su historial migratorio o delictivo:

Hasta 2 años de cárcel por reingreso simple

Hasta 10 años si hubo deportación tras cometer un delito grave

Hasta 20 años en casos de reincidencia o violencia

Refuerzo de la política migratoria

La embajada indicó que estas medidas forman parte de la política de cero tolerancia impulsada por Washington, que combina multas económicas, procesos judiciales y deportaciones inmediatas.

Aunque las detenciones en la frontera han disminuido en meses recientes, el gobierno estadounidense sostuvo que las campañas informativas continuarán para advertir sobre los riesgos del cruce irregular y los engaños utilizados por traficantes de personas.