Motocicletas decomisadas a Ryan James Wedding están valuadas en más de 700 mdp, según el FBI

Motocicletas decomisadas durante cateo. Foto: Semar

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que las 62 motocicletas de alta gama decomisadas la semana pasada a Ryan James Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, estarían valuadas en aproximadamente 40 millones de dólares (mdd), lo que equivale a más de 700 millones de pesos (mdp).

La cuenta oficial en Facebook del FBI Los Ángeles informó sobre los operativos realizados por autoridades mexicanas la semana pasada en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), en los que se decomisaron 62 motocicletas que están relacionadas con Ryan James Wedding.

Durante los cateos se decomisaron dosis de metanfetamina y marihuana, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación, además de las motocicletas, las cuales tendrían un valor que supera los 700 millones de pesos.

La publicación en Facebook menciona que este golpe al crimen organizado se logró gracias al trabajo en conjunto de las autoridades mexicanas, el FBI, la Real Policía Montada de Canadá y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Finalmente, el Buró Federal de Investigaciones reiteró que existe una recompensa de 15 millones de dólares por información que ayude a la captura de Ryan James Wedding.

