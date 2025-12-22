“Ley esposa”: ¿en qué consiste y en dónde se ha aprobado?

GENERANDO AUDIO...

“Ley Esposa” se aprobó en San Luis Potosí. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

En los últimos días, ha causado polémica la propuesta de la llamada “Ley Esposa”, la cual se hizo primero en San Luis Potosí, por lo que a continuación te contamos de qué va esta iniciativa y en qué otros estados de la República Mexicana se ha discutido su aprobación.

¿De qué va la “Ley Esposa”?

La llamada “Ley Esposa” es una iniciativa que se presentó por primera vez en el Congreso del estado de San Luis Potosí, la cual propone reformar los artículos 36 y 72 de la Constitución local, pero también los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral.

¿Para qué? Para incorporar parámetros para la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura y a presidencias municipales.

Además, indican legisladores, porque actualmente no existe una regulación para garantizar la paridad en la postulación a la gubernatura.

La idea con esta iniciativa es eliminar la barrera que no ha permitido que una mujer gobierne San Luis Potosí.

Por esta razón, con esta llamada “Ley Esposa” se establece que para el proceso electoral local ordinario en 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente registren candidaturas de mujeres para la gubernatura del Estado.

Sin embargo, en los siguientes procesos electorales, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en la Constitución de San Luis Potosí. Es decir, que para el periodo próximo podrán postularse hombres sin perjuicio de aquellos que deseen postular mujeres.

Todo esto, según indica la iniciativa, para que poco a poco se cierre la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Por qué la iniciativa ha provocado polémica?

Algunos políticos han señalado que esta reforma solamente está diseñada para ayudar a las esposas de los gobernadores, permitiendo que ocurra nepotismo electoral. Aseguran que cualquier grupo de poder podría asegurar una continuidad política postulando a un familiar: esposas, hermanas o hijas.

De hecho, sobre esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que esta iniciativa puede que no represente un beneficio para la paridad de género y que en realidad podría ayudar a otros intereses políticos, haciendo referencia al nepotismo.

Por esta razón, pidió a los legisladores de los estados que están por discutir su aprobación, analicen y revisen la propuesta, ya que podría tener varias consecuencias constitucionales.

“El que haya forzosamente una vez mujer y después un hombre tiene sus pros y sus contras porque muchas veces va orientada, no siempre está la paridad en el fondo. Mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos”, dijo la presidenta.

Estados que ya la aprobaron

El Congreso de San Luis Potosí ya aprobó la llamada “Ley Esposa”, por lo que los partidos o coaliciones deberán postular únicamente a mujeres a la gubernatura en las próximas elecciones estatales de 2027.

Aunque la iniciativa fue impulsada para promover la paridad, luego se asoció a la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González, pues creen que podría ser una de las futuras candidatas a la gubernatura de San Luis Potosí.

En Hidalgo se decidió que este lunes 22 de diciembre se discutiría una iniciativa parecida a la apodada “Ley Esposa”, sólo que ésta aplicaría para las elecciones de 2028 para postular únicamente a mujeres.

Sin embargo, la propuesta que proponía una “minigubernatura” de cinco años para que sólo mujeres pudieran competir por la gubernatura de este estado quedó congelada luego de que el gobernador Julio Menchaca Salazar solicitara a los legisladores revisar la propuesta para evitar impugnaciones posteriores.

Y por último, en Nuevo León, el Congreso estatal analiza una iniciativa también parecida que propone reformas a la Constitución local, así como a la legislación electoral en materia de paridad de género, que se apliquen por primera vez en el proceso electoral de 2027.

Como en el caso de San Luis Potosí, también la propuesta se relacionó a la esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

