Homicidios del 15 al 21 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

La tercera semana de diciembre de 2025 registró 334 homicidios en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado con mayor número de denuncias por este delito fue Chihuahua, con 36 casos, le siguieron Sinaloa y Guanajuato, con 35 y 34, respectivamente.

Durante este fin de semana se cometieron 103 homicidios, de los cuales 58 ocurrieron el domingo 21 de diciembre y 45 el sábado 20 de diciembre.

Cifra se asesinatos por semana en México

En la tercera semana de diciembre de 2025, la SSPC reportó 334 asesinatos, lo que representa un descenso de 8.24% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 364 delitos de este tipo en el país.

Del lunes 15 al domingo 21 de diciembre, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Chihuahua: 36 homicidios.

Homicidios por día y estados con más denuncias

15 de diciembre: 45

Guanajuato: 7

Michoacán: 4

Veracruz: 4

Baja California: 3

Colima: 3

Estado de México: 3

Jalisco: 3

16 de diciembre: 41

Guanajuato: 5

Baja California: 4

Chihuahua: 4

Colima: 4

Sinaloa: 4

17 de diciembre: 48

Chihuahua: 6

Guanajuato: 4

Guerrero: 4

Michoacán: 4

Morelos: 4

Sinaloa: 4

18 de diciembre: 56

Baja California: 6

Guanajuato: 6

Sinaloa: 6

Chihuahua: 5

Jalisco: 4

Oaxaca: 4

19 de diciembre: 41

Chihuahua: 8

Sinaloa: 5

Baja California: 3

Guanajuato: 3

Morelos: 3

Puebla: 3

Tlaxcala: 3

20 de diciembre: 45

Chihuahua: 7

Michoacán: 5

Sinaloa: 5

Guanajuato: 4

Nuevo León: 4

Estado de México: 3

21 de diciembre: 58

Sinaloa: 9

Jalisco: 7

Ciudad de México: 5

Guanajuato: 5

Chihuahua: 4

Hidalgo: 4

Michoacán: 4

Oaxaca: 4

Total en la semana: 334

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan 31 mil 269 homicidios.

Chihuahua, a la cabeza en homicidios

Chihuahua se posicionó como la entidad más violenta durante la tercera semana de diciembre de 2025 al reportar la mayor cantidad de homicidios dolosos por encima de los demás estados.

