Ley seca en Semana Santa 2026: alcaldías de CDMX y municipios de Edomex donde se aplicará

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Ley seca por Semana Santa 2026 en CDMX, Edomex y Tlaxcala. Foto: GettyImages

La ley seca en Semana Santa 2026 establece restricciones en la venta y consumo de alcohol en zonas de la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, con el objetivo de regular el orden público durante celebraciones religiosas.

La medida contempla la suspensión de la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en distintos periodos y territorios, con horarios específicos y excepciones en algunos casos.

¿Qué incluye la ley seca en Semana Santa 2026?

La ley seca en Semana Santa 2026 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones, ya sea en envases cerrados o al copeo. También se restringe su comercialización en ferias, romerías y eventos populares en las zonas donde aplica la medida.

Ley seca en Iztapalapa Semana Santa 2026

En la alcaldía Iztapalapa, la ley seca se aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de febrero de 2026 y contempla la prohibición de venta y consumo de alcohol en ocho barrios:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

Ley seca en Cuautitlán Izcalli por Semana Santa 2026

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la ley Seca durante Semana Santa 2026 estará vigente del jueves 2 de abril al domingo 5 de abril, desde el primer minuto hasta las 23:59 horas.

La restricción prohíbe la venta, distribución y consumo de alcohol en establecimientos mercantiles y en la vía pública. Quedan exentos los negocios cuyo giro principal sea la venta de alimentos acompañados de bebidas alcohólicas.

Ley Seca en Huamantla, Tlaxcala

En el municipio de Huamantla, Tlaxcala, la ley seca entrará en vigor a las 00:00 horas del jueves 2 de abril y concluirá a las 00:00 horas del lunes 6 de abril.

Como disposición complementaria, los establecimientos con licencia podrán vender alcohol únicamente acompañado de alimentos y hasta las 22:00 horas. También se prohíbe el consumo en la vía pública.

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