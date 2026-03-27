Sábado de Gloria: qué se celebra, cuándo es y por qué se moja la gente

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Sábado de Gloria. Foto: Cuartoscuro.

El Sábado de Gloria, también conocido como Sábado Santo, es una de las conmemoraciones más importantes del calendario cristiano. Forma parte de la Semana Santa y se ubica entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

¿Qué se celebra el Sábado de Gloria?

De acuerdo con la Iglesia católica, el Sábado de Gloria es una jornada que recuerda el periodo en el que Jesucristo permanece en el sepulcro antes de su resurrección.

Durante esta jornada:

No se celebran misas en el transcurso del día y la tarde

Por la noche se realiza la Vigilia Pascual, una ceremonia litúrgica en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo

¿Cuándo es y cómo se determina la fecha?

El Sábado de Gloria no tiene una fecha fija en el calendario. Su conmemoración depende del calendario litúrgico cristiano, que a su vez se determina con base en el ciclo lunar.

Se celebra un día antes del Domingo de Resurrección, el cual se fija como el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. A partir de este cálculo se establecen las fechas de toda la Semana Santa.

¿Por qué se moja la gente en el Sábado de Gloria?

La práctica de mojarse durante el Sábado de Gloria no forma parte de los rituales religiosos oficiales y está asociada a distintos antecedentes.

Uno de ellos es el simbolismo del agua como elemento de purificación, vinculado con la renovación espiritual dentro de la tradición cristiana.

También se relaciona con los bautismos que se realizaban durante la Vigilia Pascual en épocas anteriores, lo que reforzó el uso del agua en esta fecha.

En México, la costumbre se extendió como una actividad social en la que las personas se arrojan agua en espacios públicos. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una tradición popular. No obstante, en años recientes, autoridades han emitido recomendaciones para evitar el desperdicio de agua durante el Sábado de Gloria.

Estas medidas contemplan:

Restricciones para evitar el desperdicio de agua.

Posibles sanciones por arrojar grandes cantidades en la vía pública.

Estas medidas han influido en la forma en que se lleva a cabo la práctica en algunas localidades.

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