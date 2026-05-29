Marco Antonio Baños advierte riesgos en reforma electoral; ve débil el filtro a candidatos

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La reciente reforma electoral busca fortalecer los controles sobre las candidaturas, pero podría generar nuevos riesgos para la imparcialidad de los procesos, advirtió Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una entrevista con José Cárdenas en la que analizó los cambios aprobados por el Congreso.

Baños consideró que el mecanismo para revisar la integridad de las candidaturas es insuficiente, ya que la entrega de información por parte de los partidos políticos será voluntaria y no existe claridad sobre los criterios con los que se aplicarán los llamados “semáforos” de riesgo.

Marco Antonio Baños cuestiona revisión de candidaturas

De acuerdo con el exconsejero electoral, la nueva comisión encargada de evaluar perfiles podría convertirse únicamente en una instancia que reciba y retransmita información sin capacidad real de decisión.

Además, señaló que existe incertidumbre sobre la forma en que dependencias federales determinarán si un aspirante representa un “riesgo razonable”, lo que, dijo, podría abrir espacio a decisiones discrecionales o con tintes políticos.

Baños también sostuvo que la responsabilidad de seleccionar candidatos corresponde a los partidos políticos y no al INE.

“Los partidos son los responsables y no se está atacando de fondo el problema”, afirmó.

Pide sanciones contra partidos vinculados a candidatos del crimen

Durante la conversación, el exfuncionario electoral insistió en que la infiltración del crimen organizado en las candidaturas sigue sin atenderse de manera efectiva.

Recordó que los partidos reciben financiamiento público y, por ello, deben asumir las consecuencias cuando postulan perfiles relacionados con actividades ilícitas.

Incluso planteó que debería analizarse la cancelación del registro de los partidos que permitan la participación de candidatos vinculados con grupos criminales.

Alerta por cambios relacionados con la intervención extranjera

Otro de los temas abordados fue la llamada “iniciativa Monreal”, que contempla la posibilidad de anular elecciones por presunta intervención extranjera.

Baños calificó como delicadas las causales planteadas y advirtió que podrían derivar en interpretaciones subjetivas sobre la influencia de actores externos en una elección.

También expresó preocupación por el papel que tendría el Tribunal Electoral para determinar cuándo existió una intervención que pudiera afectar el resultado de los comicios.

El exconsejero concluyó que las reformas generan interrogantes sobre su aplicación práctica y sobre los efectos que podrían tener en futuros procesos electorales.

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