Motivos por los que te pueden negar salir de México en el aeropuerto

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La embajada de EE. UU suspende pasaportes de emergencia. Foto: Gettyimages

Existen varios motivos por los que las autoridades aeroportuarias pueden negar o retrasar tu viaje al extranjero cuando ya estés por salir de México, ya sea por problemas con el pasaporte, inconsistencias en documentos o requisitos.

Ya sea por las prisas o por desconocimiento, es normal que las personas minimicen algunos aspectos que son relevantes cuando se está por salir del país.

Y es que las autoridades pueden impedir el viaje al extranjero por errores en los datos y por el deterioro del pasaporte.

Aquí te explicamos algunos motivos por los que te pueden negar salir de México cuando ya estás en el aeropuerto.

Irregularidades en boleto e identificación

El organismo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advierten que para volar es necesario presentar un boleto o pase de abordar con una identificación oficial o pasaporte.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subraya que el pasaporte debe corresponder al titular del boleto.

En ese sentido, podrían haber problemas para las personas cuyo boleto no coincida con la información de la identificación oficial o pasaporte.

Problemas con el pasaporte

La SRE señala que puedes enfrentar problemas que afecten o impidan tu salida de México si tu pasaporte está:

Deteriorado o mutilado

Carece de hojas suficientes para visas

Está vencido o no cumple con la vigencia mínima que exige el país destino

Tiene una vigencia menor a la solicitada por el país destino

Autorización de viaje en menores con inconsistencias

El Instituto Nacional de Migración (INM) señala que el Formato de Salida de Menores (FAM) puede ser mandado a corrección si presenta inconsistencias entre el sistema y los documentos presentados, lo que podría frenar o retrasar tu viaje.

Cabe destacar que este Formato de Salida es obligatorio para que niños y adolescentes salgan de México.

Además, solo el INM está autorizado para sellar y validar el formato; sin esa validación, no surte efectos para la salida del menor.

No llevar visa o autorización del país de destino

Aunque no se trate de una prohibición del gobierno de México, no contar con la visa o permiso del país destino puede convertirse en un motivo para negarte salir del país desde el check-in. Por eso, es importante que revises si tu país destino exige visa o alguna otra autorización migratoria.

También debes revisar los requisitos sanitarios del país de destino, ya que podrían negar o retrasar tu ingreso, dependiendo del caso.

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