GENERANDO AUDIO...

Panistas externaron su pésame. Foto: Cuartoscuro.

El primer gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, murió a los 75 años de edad por complicaciones de salud tras una operación.

De acuerdo con Proceso, su fallecimiento tuvo lugar el pasado lunes 29 de diciembre en un hospital de Houston, Texas. Presuntamente perdió la vida por complicaciones de salud tras una operación a la que se sometió por problemas cardiacos y pulmonares.

Hasta las 12:00 horas de este 30 de diciembre, se desconoce si dicha intervención quirúrgica ocurrió en el hospital de Houston donde falleció.

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, externó su pésame por la muerte de Francisco Barrio, a quien señaló como una persona “queridísima” y admirada.

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN extendió su pésame a la familia de Francisco Barrio.

De forma específica, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, indicó que el exmandatario era un “panista ejemplar y referente de congruencia, valentía y amor por México.”

¿Quién fue Francisco Barrio?

Francisco Barrios nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua, estado donde desarrolló su principal actividad política.

Obtuvo su licenciatura como contador y cursó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, según su semblanza publicada en el portal de la Cámara de Diputados.

Entró como militante del PAN el 16 de enero de 1982. Con dicho partido, asumió como presidente municipal de Ciudad Juárez, entre 1983 y 1986.

Tras trabajar en el sector privado, se convirtió en el gobernador de Chihuahua para el periodo 1992-1998. Quedó como el primer mandatario panista de dicho estado, ya que sucedió al priista Fernando Baeza Meléndez, según se aprecia en el acumulado histórico de mandatarios chihuahuenses.

Con ello, Francisco Barrio quedó como el tercer panista que ganó una gubernatura en todo el país, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía la hegemonía política.

Los primeros gobernadores panistas de México fueron Ernesto Ruffo Apple, quien gobernó Baja California entre 1989-1995, así como Carlos Medina Plascencia, de Guanajuato, en 1991-1995.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: