Este sistema de transporte tiene tres rutas que recorren el sur. Foto: Cuartoscuro.

La ruta del tren Interoceánico abarca el sur del país, conecta el océano Pacífico y Atlántico. Conoce su distancia, precios y tiempo de recorrido.

Con el reciente descarrilamiento en la Línea Z que provocó 13 decesos y 98 heridos, se ha despertado el interés por uno de los principales proyectos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Tren Interoceánico -también conocido como Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec– es un sistema ferroviario propiedad del Gobierno de México.

Con un total de tres rutas, el Tren Interoceánico se creó con el objetivo de conectar al océano Pacífico con el Atlántico en el sur del país.

Rutas y precios del Tren Interoceánico

Línea Z : conecta Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca)

: conecta Coatzacoalcos (Veracruz) con Salina Cruz (Oaxaca) FA : Coatzacoalcos a Palenque (Chiapas). Enlaza con el Tren Maya

: Coatzacoalcos a Palenque (Chiapas). Enlaza con el Tren Maya K (Primer tramo): Salinas Cruz (Oaxaca) a Tonalá (Chiapas). La ruta completa va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con una revisión hecha por UNOTV en el portal oficial, los boletos del Tren Interoceánico tendrán estos precios para el 2026:

Línea Z

Clase turista

Traslado completo (solo ida): 476 pesos

(solo ida): 476 pesos Por estación: 68 pesos

Clase ejecutiva

Traslado completo : 634 pesos

: 634 pesos Por estación: 90 pesos

Línea FA

Clase turista

Traslado completo : 512 pesos

: 512 pesos Por estación: 38 pesos

Clase ejecutiva

Traslado completo : 680 pesos

: 680 pesos Por estación: 52 pesos

K (primer tramo)

Clase turista

Traslado completo: 350 pesos

350 pesos Por estación: 30 pesos

Clase ejecutiva

Traslado completo : 464 pesos

: 464 pesos Por estación: 40 pesos

Descuentos

Personas con Inapam : 50%

: 50% Con discapacidad : 50%

: 50% Estudiantes y maestros en periodo vacacional: 25%

Velocidad y tiempos de traslado

Los trenes de pasajeros del Tren Interoceánico alcanzan una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, dependiendo de sus rutas. En cambio, los vagones de carga avanzan a un máximo de 70 kilómetros por hora, según un comunicado del Gobierno de México.

La Línea Z y FA operan en su totalidad. La Línea Z abarca 308 kilómetros, por lo que tiene un tiempo de traslado aproximado de 6 horas 30 minutos a 7 horas, de acuerdo con información del Ejecutivo federal.

En cambio, la Línea FA, de Coatzacoalcos a Palenque, tiene una distancia de 310 kilómetros. Su traslado aproximado es de 7 horas 15 minutos a 7 horas 30 minutos.

Actualmente, solo opera el primer tramo de la Línea K que va de Salinas Cruz a Tonalá. Los siguientes tramos serán de Tonalá a Huixtla, así como de Huixtla a Ciudad Hidalgo. Con ello, esta ruta del Tren Interoceánico conectará con la frontera de Guatemala, según información del Gobierno federal.

Cabe destacar que el primer tramo de Ixtepec a Tonalá de la Línea K tiene 225 kilómetros, que se traducen en 4 horas aproximadas de trayecto.

En octubre de este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que los tramos restantes de la Línea K quedarían listos en febrero del 2026.

¿Quién gestiona las rutas del Tren Interoceánico?

El Tren Interoceánico es gestionado por el Corredor Interoceánico, un organismo público descentralizado, perteneciente a la Secretaría de Marina.

El director general del Corredor Interoceánico es Octavio Sánchez Guillén. Sin embargo, durante la construcción, estuvo al frente Raymundo Morales Ángeles, actual titular de la Marina.

El Gobierno federal inauguró la Línea Z del Tren Interoceánico para pasajeros el 22 de diciembre del 2023. Después, quedó lista la Línea FA, misma que habilitaron el 13 de septiembre del 2024.

Para noviembre del 2025, se inauguró el primer tramo de la Línea K, que conecta a Salinas Cruz con Tonalá.

Un proyecto porfirista

Es importante destacar que el gobierno de Porfirio Díaz fue el primero en planear la unión de los océanos Pacífico y Atlántico a través de un tren. En 1980, dicho gobierno pensó en este proyecto como una alternativa para trasladar mercancías entre océanos.

Fue así como, en 1894, se construyó el primer tramo ferroviario entre Coatzacoalcos y Salinas Cruz. Las vías, ahora sirven a la Línea Z del Tren Interoceánico, que continuó el espíritu del proyecto porfiriano.

La obra de Porfirio Díaz no pudo continuar, debido a la Revolución Mexicana y a la construcción del Canal de Panamá, que se convirtió en la principal zona de cruce mercantil entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Más de un siglo después, con la llegada de Morena a la Presidencia, el nuevo tren se convirtió en la estrategia central del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, concebido para detonar el desarrollo regional y competir en el transporte de carga a nivel internacional.

