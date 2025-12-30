Expropian terrenos en tres estados para obras del Tren Maya

GENERANDO AUDIO...

Tren Maya. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), informó sobre la expropiación de 12 terrenos ubicados en los estados de la Península de Yucatán. Estos ejidos se destinarán a las obras del Tren Maya.

Expropian terrenos en la Península de Yucatán; se destinarán a obras del Tren Maya

El pasado 29 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron los decretos para expropiar 12 ejidos ubicados en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, “a favor de Tren Maya, S.A. de C.V., para destinarla a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria, operación del Proyecto Tren Maya y sus obras complementarias”.



De acuerdo con la publicación, el decreto entra en vigor a partir del día de su publicación, y el Tren Maya, S.A. de C.V. se encargará de indemnizar el monto a que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, respecto a la superficie a expropiar.

En total, el Gobierno Federal expropiará 5.03 hectáreas, si se suma el área de todos los ejidos mencionados en el DOF, la mayoría de ellos se ubican en el estado de Yucatán.

Terrenos expropiados para las obras del Tren Maya

Campeche

Ejido Conhuas, Calakmul (00-06-36 hectáreas)

Quintana Roo

Ejido Leona Vicario, Puerto Morelos (01-60-57 hectáreas)

Ejido Allende, Othón P. Blanco (00-61-76 hectáreas)

Ejidos Pedro Antonio de los Santos, Bacalar (00-44-53 hectáreas)

Yucatán

Ejido Yodzonot, Yaxcabá (00-01-99 hectáreas)

Ejido Tahdzibichén, Mérida (00-42-12 hectáreas)

Ejido Tixpéhual, Tixpéhual (00-01-36 hectáreas)

Ejido X-Kumil, Temozón (00-53-30 hectáreas)

Ejido Kanasín, Kanasín (00-61-29 hectáreas)

Ejido Yalcobá, Valladolid (00-14-23 hectáreas)

Ejido Tahdzibichén, Mérida (00-15-07 hectáreas)

Ejido Sisbicchén, Chemax (00-39-94 hectáreas)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.