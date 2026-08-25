PAN y PRI exigen desaparición de poderes en Sinaloa y extradición de Rocha Moya

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El regreso fugaz de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa provocó el cruce de señalamientos entre la oposición y el oficialismo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes, eso es lo que son, ustedes son un narco partido”

Rubén Moreira / coordinador de los diputados del PRI

“Vuelven aquí a repetir sus patrañas, y se los vuelvo a decir, si fuéramos narcos no se atreverían a decírnoslo porque sabrían a lo que se atendrían, a su compañero García Luna nunca le dijeron narco porque le tenían pavor, porque sabían que podría acabar con su existencia”

Gerardo Fernández Noroña / senador de Morena

Por su parte, Acción Nacional (PAN) exigió la desaparición de poderes en Sinaloa, así como extraditar a Rocha Moya a Estados Unidos.

“Rocha tiene que enfrentar la justicia, Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado, segundo y esto es muy importante, tiene que haber consecuencias en el estado, lo que nosotros planteamos es muy concreto desaparición de poderes en el estado”

Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

“Declaración formal de desaparición de poderes en Sinaloa para rescatar a un pueblo secuestrado por la violencia, su inmediata detención por la Fiscalía General de República y/o su entrega a la justicia internacional, señores del oficialismo, su régimen de impunidad apesta”

Marcelo Torres Cofiño / diputado del PAN

“Ahora sí vienen muy agachaditos, porque ya les echó el guante la justicia, aunque me da tanta pena que tenga que ser de otro país y no México”

Lilly Téllez / senadora del PAN

Morena aseguró que el episodio demostró la libertad al interior de su movimiento.

“Esto lo que está mostrando es que aquí hay una libertad también interna, en que cada uno está asumiendo su propia responsabilidad, la presidenta lo ha dicho muy claro, que son decisiones personales que muchos no estamos de acuerdo cómo se toman, eso también es cierto”

Óscar Cantón Zetina / senador de Morena

A título personal, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, calificó de imprudencia el intento de regreso de Rubén Rocha.

Tras el debate, la presidenta en funciones de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, clausuró los trabajos de la comisión en receso.

“Todos estaremos atentos para, de ser necesario, convocar oportunamente a sesión a esta Mesa Directiva; por mi parte, muchísimas, muchísimas gracias… muchísimas gracias a todas y a todos, (suena campana)”

Kenia López Rabadán / presidenta de la Comisión Permanente

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