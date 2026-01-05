Programa de Vivienda para el Bienestar: requisitos, procesos de selección y más

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Si entre los propósitos de Año Nuevo está conseguir una vivienda, el Programa de Vivienda para el Bienestar, implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), podría ayudar con eso.

El apoyo está dirigido a quienes no cuentan con vivienda propia ni acceso a créditos de institutos de vivienda, y se otorga únicamente en zonas de intervención definidas por criterios técnicos oficiales.

¿Qué es el Programa de Vivienda para el Bienestar?

La Conavi determina las zonas de intervención a partir de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría del Bienestar. Estas áreas concentran alto rezago social y marginación, por lo que son prioridad para recibir apoyos de vivienda.

Las convocatorias se publican únicamente en canales oficiales y redes sociales de la Conavi. El registro es individual, directo y gratuito, sin intermediarios ni gestores.

Requisitos para acceder al programa

Para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar, las personas solicitantes deben cumplir con estos criterios de elegibilidad:

Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos)

(o ser menor con dependientes económicos directos) Contar con ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto No haber recibido apoyos previos de vivienda de la Conavi

de vivienda de la Conavi No ser propietario de una vivienda

Grupos de atención prioritaria

El programa da prioridad a poblaciones con mayor vulnerabilidad, entre ellas:

Mujeres jefas de hogar

Personas adultas mayores

Población indígena

Personas con discapacidad

Habitantes de zonas prioritarias

Cómo es el proceso de selección

La primera fase incluye convocatoria, registro presencial y publicación de resultados. En la segunda fase, las personas seleccionadas reciben una llamada telefónica para programar una visita domiciliaria, donde deberán presentar documentos como INE, CURP, comprobante de domicilio, ingresos y certificado de no propiedad.

Si la demanda supera la oferta, se realizará un sorteo. Las personas seleccionadas integrarán el padrón preliminar de beneficiarios.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y que la información oficial solo se publica en su sitio oficial.