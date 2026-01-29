Remodelación en AICM satura estacionamientos; abren alterno gratis en Estadio GNP

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció una nueva opción de estacionamiento alterno para sus usuarios, ante la saturación de los estacionamientos del aeropuerto, derivada de trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción, con miras al Mundial 2026.

La medida entra en operación desde las 5:00 horas de este jueves 29 de enero de 2026, informó el Grupo Aeroportuario Marina, dependiente de la Secretaría de Marina.

El servicio estará disponible las 24 horas del día y por tiempo indefinido, con transportación gratuita hacia las terminales aéreas.

AICM ofrece estacionamiento alterno con transporte gratuito

De acuerdo con el boletín oficial, los pasajeros podrán dejar su vehículo en el estacionamiento ubicado en la puerta seis del Estadio GNP, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde las unidades quedarán resguardadas.

Desde ese punto, el AICM proporcionará transporte gratuito para trasladar a los usuarios directamente al aeropuerto, con el objetivo de evitar congestionamientos viales y retrasos en el arribo a las terminales.

La zona de ascenso y descenso será en la bahía de autobuses de la Terminal 2, desde donde los pasajeros podrán utilizar el Aerotrén y las unidades de transporte interterminal, ambos sin costo y sin necesidad de pase de abordar, para trasladarse a la Terminal 1.

Horarios, costos y recomendaciones para pasajeros

Las unidades de transporte estarán debidamente identificadas con la imagen institucional del Grupo Aeroportuario Marina y operarán de manera continua, atendiendo la demanda de pasajeros durante todo el día.

En cuanto al costo del estacionamiento del Estadio GNP, la tarifa será de 40 pesos por hora, con un máximo de 350 pesos por día, mientras concluyen los trabajos de remodelación en la zona.

El AICM recordó a los pasajeros que deben llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

Para dudas o comentarios, se habilitaron los números de WhatsApp 55 2859 4544 y 55 1245 7797.

El Grupo Aeroportuario Marina señaló que esta medida busca mejorar la experiencia del usuario, garantizando seguridad, comodidad y eficiencia durante el periodo de obras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.