¿Se trabaja en Semana Santa? ¿Son días feriados? Esto dice la ley

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Foto: Getty Images | Cuartoscuro

Semana Santa está cerca y con ella surge una duda común entre trabajadores en México: ¿Jueves y Viernes Santos son feriados? En Unotv.com te contamos todos los detalles.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días más relevantes para los trabajadores son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), fechas que muchas empresas suelen otorgar como descanso; sin embargo, no para todos los trabajadores funciona así.

¿Qué pasa si trabajas en Semana Santa?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), estas fechas no son días de descanso obligatorio, por lo que sí pueden pedirte laborar sin pago extra.

Esto significa que:

Sí te pueden pedir trabajar en Jueves y Viernes Santos

en Jueves y Viernes Santos El pago es normal , sin recargos adicionales

, sin recargos adicionales No existe obligación legal de otorgar esos días libres

Al no ser considerados feriados oficiales, estas fechas se tratan como jornadas laborales normales, a menos que la empresa decida otorgarlas como beneficio interno.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 75, no contempla el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril como días de descanso obligatorio.

¿Cuándo sí deben pagarte extra por trabajar?

La ley establece que cuando trabajas en un día de descanso obligatorio, el empleador debe pagarte un salario doble adicional, es decir, recibirías pago triple en total por ese día.

Algunos de los días feriados oficiales que sí contempla la LFT incluyen:

1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Día de la Independencia

– Día de la Independencia 16 de noviembre – Revolución Mexicana

– Revolución Mexicana 25 de diciembre – Navidad

En estos casos, si trabajas, la empresa debe pagarte conforme a lo establecido por la ley.

Descanso en Semana Santa

Aunque no es obligatorio, algunas empresas, escuelas e instituciones públicas sí otorgan descanso en Semana Santa, principalmente por tradición o acuerdos internos.

Esto puede ocurrir cuando:

Existe un contrato colectivo que lo establece

que lo establece La empresa lo otorga como prestación laboral

Se trata de una política interna o beneficio adicional

Sin embargo, estos descansos no están garantizados por la ley y dependen totalmente del empleador.

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