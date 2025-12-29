Secretaría de Ciencia y Tecnología cumple un año y hace un balance de resultados

GENERANDO AUDIO...

A un año de su creación, Secihti impulsa proyectos. Foto: Secihti

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) cumplirá su primer año de operaciones el 1.º de enero de 2026. Durante este periodo, la dependencia ha coordinado proyectos en materia de innovación tecnológica, educación superior e investigación científica y humanística, de acuerdo con información oficial.

Entre los datos reportados se encuentran incrementos en el número de becas, el padrón de investigadores y el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a infraestructura tecnológica y formación académica.

Proyectos tecnológicos y de innovación

La Secihti, encabezada por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, coordina proyectos con participación de universidades, Centros Públicos de Investigación y dependencias del sector público. Entre ellos se encuentran Coatlicue, Olinia y Kutsari.

Coatlicue es una supercomputadora pública desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. De acuerdo con la dependencia, su objetivo es apoyar el análisis de información en áreas como meteorología, cambio climático, planeación energética, salud, seguridad y combate a la corrupción.

Olinia es un proyecto de electromovilidad de diseño nacional, en el que participan científicas y científicos del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico Nacional de México y Centros Públicos de Investigación de la Secihti.

En el área de semiconductores, Kutsari identifica al proyecto del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. El nombre proviene del purépecha y hace referencia al silicio, material base de la industria electrónica. El proyecto contempla el desarrollo de soluciones tecnológicas por parte de instituciones públicas de educación superior.

Educación superior y matrícula

Durante su primer año, la Secihti asumió la administración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Actualmente, la institución atiende a más de 76 mil estudiantes en modalidades presencial y a distancia, con presencia en nueve entidades del país.

La oferta académica está integrada por 40 licenciaturas y 15 programas de posgrado. Del total de la matrícula, 63% corresponde a mujeres y 37% a hombres.

Becas, investigación y proyectos en curso

Al cierre de 2025, la Secihti reportó 98 mil 223 becas, de las cuales 2 mil 467 son nuevas. Las becas al extranjero aumentaron 62.4%, al pasar de 2 mil 221 a 3 mil 607 apoyos.

El padrón del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores registró un crecimiento de 2.3%, al pasar de 43 mil 952 a 44 mil 808 integrantes. Asimismo, se reportan mil 866 proyectos de investigación científica y humanística y más de 2 mil 500 programas de posgrado integrados al Sistema Nacional de Posgrados.

Otras líneas de trabajo

Además de los proyectos tecnológicos y educativos, la dependencia informó que coordina iniciativas en los siguientes rubros:

Biocombustibles sólidos para comunidades rurales y pequeñas industrias

para comunidades rurales y pequeñas industrias Estrategia de política industrial para capacidades productivas nacionales

Uso de lenguas indígenas en educación, salud y acceso a la información

en educación, salud y acceso a la información Proyectos de historias locales de pueblos indígenas

La información corresponde al balance presentado por la dependencia con motivo de su primer año de operaciones.

