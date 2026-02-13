Senado reconoce fallas en Reforma Judicial rumbo a 2027

GENERANDO AUDIO...

La Reforma Judicial debe revisarse antes de 2027, admitió el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, al señalar que ya se observan problemas en su aplicación, sobre todo en las entidades federativas.

Durante una actividad en el Senado, el legislador de Morena reconoció que le preocupa cómo se transfirió la reforma a los estados y los casos que han surgido en la práctica. Consideró que es momento de evaluar resultados y corregir errores.

Las declaraciones se dan luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió impugnaciones contra las reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo, la Guardia Nacional y la llamada “supremacía constitucional”.

Reforma Judicial debe revisarse antes de 2027, plantea Javier Corral

Javier Corral sostuvo que más allá del riesgo de una condena internacional, es necesario reforzar el perfil judicial, mejorar los comités de evaluación y establecer criterios más claros para la selección de candidatos.

Señaló que debe privilegiarse la carrera judicial y revisar aspectos que en la realidad ya muestran dificultades en su implementación.

Desde la oposición, senadoras del PAN y de Movimiento Ciudadano afirmaron que el Estado mexicano está obligado a acatar las resoluciones internacionales. Guadalupe Murguía recordó antecedentes donde no se han cumplido decisiones de instancias externas, mientras que Alejandra Barrales advirtió que México no puede ignorar convenciones internacionales.

Corral también consideró necesario cambiar la fecha de la elección judicial programada para el próximo año. Advirtió que coincidirla con los comicios constitucionales de 2027 haría el proceso más complejo por la cantidad de nombres y boletas.

El debate sobre la Reforma Judicial continúa en el Senado, mientras se analizan posibles ajustes antes de la elección prevista.

