Unidos somos más fuertes: EE. UU. y México celebran golpe al narcotráfico

México y EE. UU. celebran incautación de cocaína. Foto: Semar

Tras la gigantesca incautación de cocaína en el Pacífico, el pasado miércoles 11 de febrero, el Gobierno de México y su similar de Estados Unidos, a través de X, celebraron el golpe al narcotráfico. Además, ambas partes aseguraron que se fortalecen basados en la cooperación binacional.

Por medio de su cuenta de X, la embajada de México en Estados Unidos aseguró que la incautación de 188 bultos de cocaína se debió a la relación con objetivos y respeto mutuo.

Este resultado reafirma que cuando México y Estados Unidos se coordinan como socios soberanos e iguales, avanzamos más eficazmente en nuestros objetivos de seguridad compartidos.

EE. UU. celebra “sólida cooperación con México”

Por su parte, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el senador Jim Risch, señaló que le alegra ver una “sólida cooperación con México”. Además, reiteró el mensaje contra el narcotráfico, asegurando que se detendrá a todo aquel que trafique.

Que esto sirva de lección: cuando se dedican a inundar de drogas a Estados Unidos y desestabilizar nuestro hemisferio, se les detendrá.

Se incautaron cerca de 188 bultos de cocaína

El pasado miércoles 11 de febrero, más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión, fueron asegurados aproximadamente 188 bultos de cocaína. La operación se realizó con apoyo de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos.

En el operativo se detuvieron a varias personas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

