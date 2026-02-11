CIDH admite denuncia del PAN contra Reforma Judicial

GENERANDO AUDIO...

CIDH admite denuncia contra Reforma Judicial en México: PAN. Foto: Cuartoscuro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra la Reforma Judicial que permitió la elección de ministros, magistrados y jueces en México, informó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares. El recurso fue promovido por su partido y un grupo de juristas en diciembre de 2025.

El legislador aseguró que la reforma impulsada por Morena quedó “en el banquillo de los acusados” en un tribunal internacional con sede en San José, Costa Rica.

“Ya se prendió una alarma y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José Costa Rica”, Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

El diputado explicó que la denuncia también incluye cambios a la Ley de Amparo y a la Guardia Nacional, al considerar que contradicen la Constitución mexicana y tratados internacionales firmados por el país.

La denuncia internacional fue promovida en diciembre del 2025 y busca echar abajo las reformas, que, a juicio del legislador, contradicen la misma Constitución mexicana y tratados internacionales.

“Por supuesto que se puede echar para atrás sin duda, uno, dos, pero esto es lento, lo que sí es que ya le avanzamos muchísimo”, Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

Martínez Cázares señaló que una de las posibles consecuencias sería retrasar la segunda elección de jueces y magistrados hasta 2028.

“Implica que pueda haber unas audiencias en México sobre la Reforma Judicial, implica que pueda haber algunas medidas cautelares, implica que lo sancionen, implica otro tema muy importante, implica que la presión internacional haga que se posponga la elección de jueces un año”, Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.