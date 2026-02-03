Sheinbaum niega investigaciones contra Adán Augusto y anuncia reforma electoral en febrero

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) no investigan al ex coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos de corrupción. La declaración ocurrió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el lunes 3 de febrero de 2026.

La mandataria fue cuestionada sobre denuncias presentadas contra el senador morenista por presuntos ingresos irregulares y posibles actos de corrupción. Entre ellas se encuentra una solicitud promovida por Vania Pérez, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, ante el Senado de la República.

Sin denuncias formales ni en la Secretaría ni en la FGR

Sheinbaum Pardo señaló que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal ante las instancias competentes del Gobierno federal. También indicó que, según la información disponible para su administración, la FGR tampoco tiene abierta alguna investigación relacionada con el caso.

Durante su respuesta, la presidenta explicó el ámbito de actuación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al precisar que esta dependencia se encarga de investigar casos dentro del Gobierno de México y que no cuenta con denuncias registradas contra Adán Augusto López Hernández.

Sheinbaum afirmó que cualquier persona que considere necesario presentar una denuncia puede hacerlo ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, reiteró que, hasta ahora, no hay procedimientos en curso ni en la secretaría ni en la fiscalía federal.

Secretaría Anticorrupción y FGR no investigan a Adán Augusto, dice Sheinbaum

Durante la conferencia, la presidenta respondió directamente a la pregunta sobre si el ex coordinador de Morena en el Senado estaba exonerado de investigaciones por corrupción. En su respuesta, indicó que es necesario informarse adecuadamente sobre las funciones de cada institución y reiteró que no existen denuncias formales.

Sheinbaum agregó que, en el caso de la Fiscalía General de la República, corresponde a la propia fiscal informar si existe alguna carpeta de investigación. No obstante, sostuvo que, hasta donde su gobierno tiene conocimiento, no hay indagatorias abiertas contra el senador morenista.

Las declaraciones se dieron en el contexto de los cuestionamientos sobre las denuncias presentadas ante el Senado y la expectativa de que alguna autoridad federal iniciara una investigación formal.

Reforma electoral de Sheinbaum se presentará en febrero

En la misma conferencia matutina del 3 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum también informó que su propuesta de reforma electoral estará lista la próxima semana y confirmó que será presentada durante el mes de febrero.

La presidenta explicó que el proyecto será elaborado por la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, la cual ha sostenido diálogos con distintos sectores, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum señaló que el objetivo de su administración es concluir el documento en los próximos días, aunque subrayó que lo seguro es que la iniciativa se presentará dentro de febrero. La mandataria no ofreció más detalles sobre el contenido específico de la propuesta durante su intervención.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento