La Cruz Roja busca dignificar los casos de desaparecidos con Carpetas Vivas

Ante la crisis de personas desaparecidas en México, con más de 130 mil casos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó la campaña Carpetas Vivas, una iniciativa que busca dignificar las carpetas de investigación y convertirlas en herramientas activas para la búsqueda y localización.

La asesora jurídica del CICR para México y América Latina, María Elizondo, explicó en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno” que la campaña tiene un enfoque humanitario y pone en el centro a las familias. Señaló que muchas carpetas han sido “olvidadas, rezagadas o no se les trata con la debida integridad”, no solo en su resguardo físico, sino en las acciones de búsqueda que deberían contener.

También subrayó que si los expedientes no incluyen actos de investigación sustanciales, “muy pocas veces se va a lograr dar con el paradero de las personas desaparecidas”.

El proyecto nació tras la petición directa de una familiar que, luego de 10 años de búsqueda, pidió ayuda para entender su expediente. “Necesito que me apoyen entendiendo cómo leer mi carpeta de investigación”, relató la representante del CICR sobre el origen de la iniciativa.

A partir de ello, se desarrollaron guías prácticas, infografías y materiales públicos para que las familias comprendan el contenido y alcance de sus carpetas.

