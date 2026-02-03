Huelga en El Colegio de México: por qué estalló y qué exigen los trabajadores

GENERANDO AUDIO...

Las negociaciones salariales entre autoridades y trabajadores de El Colegio de México (Colmex) colapsaron y derivaron en el estallido de una huelga, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la institución (Sutcolmex) rechazara la última propuesta económica presentada por la administración.

Con 140 votos a favor y 79 en contra, la base sindical decidió colocar las banderas rojinegras, tras no alcanzar acuerdos en materia de salario y prestaciones, de acuerdo con testimonios recogidos por medios que dieron seguimiento a la asamblea.

La oferta final de las autoridades contemplaba un incremento de 4% al salario, 2% en prestaciones, un bono único de 3 mil pesos y 100 pesos en vales de despensa, propuesta que fue considerada insuficiente por la mayoría de los trabajadores afiliados.

¿Qué piden los trabajadores del Colegio de México?

El sindicato había planteado originalmente un aumento de 11% al salario y 18% en prestaciones, aunque posteriormente ajustó su demanda a 7.5% y 6%, respectivamente, como muestra de flexibilidad durante el proceso de negociación.

Horas antes del estallido, representantes sindicales solicitaron a estudiantes, docentes y personal administrativo desalojar las instalaciones, al confirmar que la huelga iniciaría puntualmente a las tres de la tarde.

En los accesos y alrededores del plantel, decenas de trabajadores se concentraron vestidos con playeras rojas y portando pancartas con consignas como “Sutcolmex Presente”, “Sutcolmex, unido, por un trabajo digno” y “Sutcolmex, en defensa del contrato colectivo”. Otros afiliados permanecieron dentro del inmueble a la espera del inicio formal del paro.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios, el sindicato subrayó que tras más de dos meses de negociaciones no se logró avanzar en puntos clave del pliego petitorio.

En septiembre pasado asumió la dirección de la institución Ana Covarrubias Velasco, en medio de un contexto laboral que hoy se traduce en un paro de actividades.

