SRE alerta por llamadas fraudulentas donde suplantan su identidad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó una alerta directa a la población tras detectar llamadas fraudulentas realizadas en su nombre, en las que se suplanta el número telefónico de sus oficinas centrales para engañar a ciudadanos.

El aviso fue difundido la tarde de este 10 de febrero de 2026 a través de redes sociales, luego de que la dependencia confirmara que delincuentes están utilizando su identidad institucional para obtener información personal y recursos, bajo engaños.

Suplantan el número de la SRE para engañar a ciudadanos

La SRE informó que ya presentó la denuncia correspondiente y que dará seguimiento al caso, al tiempo que pidió a la población no proporcionar ningún dato personal ante llamadas sospechosas.

La dependencia fue enfática: la Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas telefónicas para solicitar información personal ni dinero, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse falsa.

El fraude se conoce como spoofing

De acuerdo con sitios especializados en ciberseguridad, este tipo de engaño es conocido como spoofing, una técnica mediante la cual los estafadores falsifican el identificador de llamadas (Caller ID) para que el número que aparece en el celular parezca legítimo.

Con herramientas tecnológicas, los delincuentes logran que las llamadas aparenten provenir de instituciones oficiales, bancos o empresas reconocidas, lo que aumenta la probabilidad de que las víctimas caigan en el fraude.

Cómo operan las llamadas falsas

El spoofing permite que el número mostrado en el dispositivo del usuario no sea el real, sino uno modificado deliberadamente para generar confianza.

Este método ha sido utilizado de forma recurrente para robar datos personales, bancarios o financieros, aprovechando el prestigio y reconocimiento de instituciones públicas y privadas.

Sectores más usados para cometer fraudes

Especialistas advierten que hay sectores que suelen ser los más suplantados, por lo que los usuarios deben mantenerse especialmente alertas:

Banca: los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios y solicitan contraseñas, códigos de acceso o números de cuenta.

los delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios y solicitan contraseñas, códigos de acceso o números de cuenta. Electricidad: simulan adeudos inexistentes o amenazan con cortes de servicio para exigir pagos urgentes.

simulan adeudos inexistentes o amenazan con cortes de servicio para exigir pagos urgentes. Telecomunicaciones: ofrecen supuestos beneficios o mejoras de plan para obtener información personal.

Recomendación clave: colgar y verificar

Ante cualquier llamada sospechosa, la recomendación es colgar de inmediato, no compartir información y verificar directamente con la institución a través de canales oficiales.

La SRE reiteró que, ante la duda, lo más seguro es ignorar la llamada, ya que ninguna dependencia solicita datos sensibles por teléfono.

