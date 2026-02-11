Boomers, X, millennials y Z: así festejan generaciones el Día del Amor y la Amistad
El Día de San Valentín no siempre se ha celebrado igual. Mientras que antes el romance se vivía en plazas, cartas y flores entregadas a mano, hoy las nuevas generaciones usan inteligencia artificial para expresar su cariño.
La forma de celebrar el 14 de febrero ha cambiado conforme evolucionan la tecnología y las generaciones.
Desde los Baby Boomers hasta la nueva Generación Beta, así ha sido la transformación del Día del Amor y la Amistad.
Baby Boomers (nacidos entre los años 40 y 60)
Los Baby Boomers vivieron un San Valentín marcado por las costumbres comunitarias. Tras la misa del pueblo, las mujeres caminaban por el kiosco y los hombres se acercaban a regalar una rosa, como forma de cortejo.
Las cartas escritas a mano, los poemas y los encuentros cara a cara eran la base del romance.
Generación X (nacidos entre los 60 e inicios de los 80)
La Generación X mantuvo las tradiciones, pero con más independencia. Las cenas, los chocolates, los peluches y las salidas al cine se volvieron comunes entre los enamorados. Son la última generación que grabó mixtapes en casete para regalar a su persona favorita.
Comprar una tarjeta de papel o escribir un mensaje a mano sobre una fotografía, era parte del encanto. Aunque ya existían teléfonos, el contacto seguía siendo directo.
Millennials (nacidos entre los 80 y mediados de los 90)
Para los Millennials, romanticismo empezó a migrar a lo digital, pero sin abandonar del todo los regalos físicos. San Valentín significó enviar mensajes de texto, grabar los CD con la música favorita de su pareja o crear presentaciones digitales en Internet o un PDF con mensajes de amor.
Ahora optan por suscripciones, cenas en restaurantes que sean Instagrameables, publicaciones en Facebook y experiencias, como viajes o conciertos.
Generación Z y Alpha (nacidos a finales de los 90 hasta 2024)
La Generación Z y la Generación Alpha celebran el 14 de febrero desde el entorno digital.
Entre sus prácticas más comunes están:
- Ediciones románticas con inteligencia artificial para fotos y videos
- Playlists compartidas en plataformas de música
- Wishlists en línea para regalar a su NV sin errores
- Citas virtuales en Roblox o Discord
- Jugar co-op
Para ellos, el amor se expresa con creatividad digital y personalización.
Generación Beta: el futuro del San Valentín
Con la llegada de la Generación Beta en 2025, se anticipa que el romance estará aún más ligado a la tecnología. Crecerán en un entorno donde la IA, la realidad aumentada y las experiencias digitales serán parte natural del afecto.
El Día de San Valentín seguirá celebrándose, pero cada generación lo adapta a su época y a sus herramientas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.