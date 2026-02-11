Boomers, X, millennials y Z: así festejan generaciones el Día del Amor y la Amistad

El Día de San Valentín no siempre se ha celebrado igual. Mientras que antes el romance se vivía en plazas, cartas y flores entregadas a mano, hoy las nuevas generaciones usan inteligencia artificial para expresar su cariño.

La forma de celebrar el 14 de febrero ha cambiado conforme evolucionan la tecnología y las generaciones.

Desde los Baby Boomers hasta la nueva Generación Beta, así ha sido la transformación del Día del Amor y la Amistad.

Baby Boomers (nacidos entre los años 40 y 60)

Los Baby Boomers vivieron un San Valentín marcado por las costumbres comunitarias. Tras la misa del pueblo, las mujeres caminaban por el kiosco y los hombres se acercaban a regalar una rosa, como forma de cortejo.

Las cartas escritas a mano, los poemas y los encuentros cara a cara eran la base del romance.

Generación X (nacidos entre los 60 e inicios de los 80)

La Generación X mantuvo las tradiciones, pero con más independencia. Las cenas, los chocolates, los peluches y las salidas al cine se volvieron comunes entre los enamorados. Son la última generación que grabó mixtapes en casete para regalar a su persona favorita.

Comprar una tarjeta de papel o escribir un mensaje a mano sobre una fotografía, era parte del encanto. Aunque ya existían teléfonos, el contacto seguía siendo directo.

Millennials (nacidos entre los 80 y mediados de los 90)

Para los Millennials, romanticismo empezó a migrar a lo digital, pero sin abandonar del todo los regalos físicos. San Valentín significó enviar mensajes de texto, grabar los CD con la música favorita de su pareja o crear presentaciones digitales en Internet o un PDF con mensajes de amor.

Ahora optan por suscripciones, cenas en restaurantes que sean Instagrameables, publicaciones en Facebook y experiencias, como viajes o conciertos.

Generación Z y Alpha (nacidos a finales de los 90 hasta 2024)

La Generación Z y la Generación Alpha celebran el 14 de febrero desde el entorno digital.

Entre sus prácticas más comunes están:

  • Ediciones románticas con inteligencia artificial para fotos y videos
  • Playlists compartidas en plataformas de música
  • Wishlists en línea para regalar a su NV sin errores
  • Citas virtuales en Roblox o Discord
  • Jugar co-op

Para ellos, el amor se expresa con creatividad digital y personalización.

Generación Beta: el futuro del San Valentín

Con la llegada de la Generación Beta en 2025, se anticipa que el romance estará aún más ligado a la tecnología. Crecerán en un entorno donde la IA, la realidad aumentada y las experiencias digitales serán parte natural del afecto.

El Día de San Valentín seguirá celebrándose, pero cada generación lo adapta a su época y a sus herramientas.

