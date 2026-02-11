Avanza en el Senado reforma para reducir jornada laboral de 48 a 40 horas en 2030

GENERANDO AUDIO...

Hasta 2030 se reducirá a 40 hrs la jornada laboral. Foto: Cuartoscuro

Por unanimidad, las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con una implementación escalonada que concluirá en 2030. El proyecto fue remitido a la Mesa Directiva y será discutido en el pleno este miércoles 11 de febrero.

Reducción gradual de la jornada laboral

La reforma establece una disminución de dos horas por año en la jornada semanal, conforme al siguiente calendario:

2026: 48 horas

48 horas 2027: 46 horas

46 horas 2028: 44 horas

44 horas 2029: 42 horas

42 horas 2030: 40 horas

El objetivo, según los legisladores, es garantizar mayor descanso a las y los trabajadores sin afectar empleo, salarios ni productividad.

Cambios clave a la Ley Federal del Trabajo

El dictamen modifica disposiciones centrales de la LFT, entre ellas:

Artículo 59: fija la duración máxima de la jornada ordinaria en 40 horas semanales .

fija la duración máxima de la jornada ordinaria en . Artículo 61: mantiene la jornada diaria en hasta ocho horas diurnas, siete nocturnas y siete y media mixtas.

No obstante, no se modificó el artículo 69, que establece un día de descanso por cada seis días de trabajo, lo que generó críticas desde distintos grupos parlamentarios.

Debate por el descanso semanal

Senadores señalaron que la reforma debió expresar de forma explícita dos días de descanso por semana, al advertir que, sin ese ajuste, el beneficio del recorte de horas podría diluirse.

Incremento de horas extras genera críticas

Otro punto polémico fue el aumento del tope de horas extras, que pasaría de 9 a 12 hacia 2030. Legisladores de oposición advirtieron que esto abre la puerta a mantener esquemas de trabajo extensos mediante el uso de horas extraordinarias, pese a la reducción formal de la jornada.

Posturas a favor: salud y bienestar laboral

Desde el PAN y Morena se respaldó la iniciativa al considerar que ayudará a reducir el estrés crónico, asociado a padecimientos como ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares, además de mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal.

Advertencias por impacto fiscal a empresas

El PRI alertó que, en el corto plazo, los cambios podrían incrementar cargas fiscales para las empresas, especialmente por el costo de las horas extras, lo que —advirtieron— limitaría la capacidad de respuesta ante picos de producción.

Próximo paso legislativo

El dictamen fue aprobado con 48 votos a favor y recibió primera lectura. Su discusión en el pleno del Senado está programada para este 11 de febrero, donde podría ser aprobado en definitiva o ajustado.