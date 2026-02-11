Avanza en el Senado reforma para reducir jornada laboral de 48 a 40 horas en 2030
Por unanimidad, las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con una implementación escalonada que concluirá en 2030. El proyecto fue remitido a la Mesa Directiva y será discutido en el pleno este miércoles 11 de febrero.
Reducción gradual de la jornada laboral
La reforma establece una disminución de dos horas por año en la jornada semanal, conforme al siguiente calendario:
- 2026: 48 horas
- 2027: 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas
El objetivo, según los legisladores, es garantizar mayor descanso a las y los trabajadores sin afectar empleo, salarios ni productividad.
Cambios clave a la Ley Federal del Trabajo
El dictamen modifica disposiciones centrales de la LFT, entre ellas:
- Artículo 59: fija la duración máxima de la jornada ordinaria en 40 horas semanales.
- Artículo 61: mantiene la jornada diaria en hasta ocho horas diurnas, siete nocturnas y siete y media mixtas.
No obstante, no se modificó el artículo 69, que establece un día de descanso por cada seis días de trabajo, lo que generó críticas desde distintos grupos parlamentarios.
Debate por el descanso semanal
Senadores señalaron que la reforma debió expresar de forma explícita dos días de descanso por semana, al advertir que, sin ese ajuste, el beneficio del recorte de horas podría diluirse.
Incremento de horas extras genera críticas
Otro punto polémico fue el aumento del tope de horas extras, que pasaría de 9 a 12 hacia 2030. Legisladores de oposición advirtieron que esto abre la puerta a mantener esquemas de trabajo extensos mediante el uso de horas extraordinarias, pese a la reducción formal de la jornada.
Posturas a favor: salud y bienestar laboral
Desde el PAN y Morena se respaldó la iniciativa al considerar que ayudará a reducir el estrés crónico, asociado a padecimientos como ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares, además de mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal.
Advertencias por impacto fiscal a empresas
El PRI alertó que, en el corto plazo, los cambios podrían incrementar cargas fiscales para las empresas, especialmente por el costo de las horas extras, lo que —advirtieron— limitaría la capacidad de respuesta ante picos de producción.
Próximo paso legislativo
El dictamen fue aprobado con 48 votos a favor y recibió primera lectura. Su discusión en el pleno del Senado está programada para este 11 de febrero, donde podría ser aprobado en definitiva o ajustado.