Ya hay fecha del próximo feriado en México y así debe pagarse si trabajas

Este lunes 2 de febrero de 2026 fue un día de descanso para muchos trabajadores, por motivo del 109 aniversario de la Constitución Política de México; y como el día está por terminar, se preguntan cuándo será el siguiente feriado oficial en México.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y la Ley Federal del Trabajo, el próximo día de descanso obligatorio será el lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

La autoridad laboral recordó que en los días de descanso obligatorio, los trabajadores no están obligados a prestar servicios. Sin embargo, si deben laborar, la ley establece un pago especial.

Pago triple en feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo

Con base en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una persona trabaja en un feriado oficial, debe recibir:

Su salario normal del día

Más un salario doble adicional

Es decir, salario triple en total

Profedet explica que patrones y trabajadores deben acordar cuántas personas sí acudirán a laborar en esas fechas. El resto puede tomar el descanso obligatorio.

Además, si el día feriado cae en domingo, también aplica el pago de la prima dominical, establecido en el artículo 71 de la ley laboral.

Calendario de feriados oficiales 2026 en México

Según la información difundida por Profedet, los días marcados como descanso obligatorio en 2026 incluyen:

16 de marzo — Natalicio de Benito Juárez

— Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo — Día del Trabajo

— Día del Trabajo 16 de septiembre — Inicio de la Independencia

— Inicio de la Independencia 16 de noviembre — Día de la Revolución Mexicana

— Día de la Revolución Mexicana 25 de diciembre — Navidad

Profedet recordó que todos sus servicios de asesoría laboral son gratuitos y se brindan en oficinas, por teléfono al 079 y en centros de conciliación del país.

