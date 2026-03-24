Los símbolos más utilizados durante la Semana Santa y su significado

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La mayoría representan aspectos de la Pasión de Cristo. Foto: Cuartoscuro.

La Semana Santa es uno de los periodos más importantes del calendario católico, por lo que es una celebración llena de símbolos que representan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Los elementos empleados en este periodo no son decorativos, sino que forman parte de la liturgia y tradición de la Iglesia Católica.

10 símbolos de la Semana Santa

La Cruz

Se trata del principal símbolo de la fe Católica, pues representa el lugar donde murió Jesús. De esa forma, simboliza la humillación y la muerte, coincidiendo también como un símbolo de salvación y gloria, según la organización Servicios de Auxilio Católicos.

Corona de espinas

Las espinas representan el pecado de los hombres en la tierra, mostrándose como el sacrificio de Jesús al asumir la misión de salvar a las personas.

En un sentido similar al anterior, los clavos representan el dolor y sacrificio, por lo que son un símbolo elemental en la Pasión de Jesús durante la Semana Santa.

Palmas y ramos

Estos son símbolos de la Semana Santa que representan la victoria, indica el portal Desde la Fe. Cuando Jesús llegó montado en un burro a Jerusalén, fue recibido por una multitud que entonaba cantos, portando en sus manos palmas y ramos, según la tradición.

Dichas personas agitaban estas plantas, tendiendo el paso del Hijo de Dios para darle la bienvenida como Hijo de David.

Cirio pascual

La Diócesis de Vitoria indica que el cirio es el símbolo de Cristo. Las y los feligreses utilizan el cirio para prender sus velas durante la Pascua.

Entramos en la Iglesia siguiendo ese Cirio, aclamándole: “Luz de Cristo”, indica en un tríptico la Delegación de Nueva Evangelización de la Diócesis.

Otros símbolos de la Semana Santa

Pan y manzanilla

De igual forma, el pan y la manzanilla se utiliza el Jueves Santo en algunos países de América, como México, resalta Desde la Fe. Al salir de la misa vespertina o cena del señor, se le entrega a los fieles un pan bendito y un ramo de manzanilla.

El pan significa la Eucaristía, cuya institución se celebra en la misa. En cambio, el ramo de manzanilla muestra que la Eucaristía es medicina que sana el alma y “fortalece para la vida eterna”.

Pan y vino

El pan y vino son uno de los símbolos más importantes y conocidos de la Semana Santa. Son elementos naturales que Jesús toma para convertirlos en su cuerpo y sangre, haciéndose presente en su uso durante el sacramento de la Eucaristía, según la religión católica.

Se trata de los alimentos que ofreció en la Última Cena. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, mientras que el vino alude a su sangre.

Lavado de pies

Antes de morir, en la Última Cena, Jesús lavó los pies a los apóstoles como ejemplo de un espíritu humilde para servir a los demás.

De esa forma, el lavado de pies es considerado como un ritual que concentra el deber humano de ayudar al prójimo con amor, sin interés ni juicio, resaltan los Servicios de Auxilio Católicos.

Campanas

Desde la Fe señala que las campanas son usadas de forma festiva el Jueves, Viernes y Sábado santos. En esos días, no se tocan como señal de luto. Durante los tres días, se usan matracas para llamar a misa y durante la consagración eucarística.

Color púrpura

Este color representa la penitencia y la preparación espiritual de la Cuaresma. Además, simboliza la dignidad y es visto como recordatorio para enfrentar los pecados de cada persona.

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