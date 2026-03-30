Última semana de marzo registra 325 homicidios; Guanajuato lidera cifras

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Foto: UnoTV / Archivo

En México se denunciaron 325 homicidios durante la cuarta semana de marzo 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que encabezó las denuncias fue Guanajuato con 31 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 95 homicidios, de los cuales 48 ocurrieron el sábado 28 de marzo, y 47 el domingo 29 de marzo.

Del lunes 23 de marzo al domingo 29 de marzo de 2026, la SSPC reportó 325 asesinatos, lo que representa un aumento de 4.8% de respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 310 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 31

Homicidios por día y estados con más denuncias

23 de marzo: 34

Chihuahua: 8

Michoacán: 3

Guanajuato: 1

24 de marzo: 53

Veracruz: 7

Guanajuato: 6

Chihuahua: 2

25 de marzo: 41

Morelos: 5

Guanajuato: 4

Chihuahua: 3

26 de marzo: 46

Guanajuato: 7

Guerrero: 7

Chihuahua: 3

27 de marzo: 56

Guanajuato: 7

Ciudad de México: 5

Chihuahua: 3

28 de marzo: 48

Sonora: 6

Guanajuato: 3

Guerrero: 3

29 de marzo: 47

Baja California: 6

Estado de México: 5

Guanajuato: 3

Total en la semana: 325

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 35 mil 832 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato, el estado con más homicidios al cierre de marzo

Guanajuato registró durante la última semana de marzo 31 homicidios, por lo que encabezó las cifras de denuncias por este delito.

El 26 de marzo se reportó en esta entidad el asesinato de Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato.

La agresión en contra del funcionario municipal ocurrió mientras circulaba en su automóvil en el municipio de Irapuato.

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