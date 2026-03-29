Sheinbaum entrega títulos agrarios a mujeres de Tlalpan; espera llegar a 150 mil en todo el país

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, realizó este domingo la entrega de títulos agrarios a un grupo de mujeres, durante un evento realizado en la alcaldía Tlalpan de la capital del país. Con este acto, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de apoyó a las mujeres y a los sectores.

Sheinbaum entrega títulos agrarios a mujeres en Tlalpan

Durante el evento realizado en la alcaldía Tlalpan, la primera mandataria entregó certificados de derecho agrario y de uso común a María de los Ángeles Ramírez León, María Enriqueta Carrón Yescas, Agustina Miranda Álvarez y María de Lourdes Bárcenas Toraño.

“Aquí se cuida el bosque, se siembra el maíz y muchos otros productos; vamos a seguir trabajando siempre con ustedes para poder apoyar los ejidos y las comunidades de Tlalpan y de toda la Ciudad de México”, declaró la presidenta

Durante su mensaje en la alcaldía Tlalpan, la presidenta Sheinbaum mencionó que su gobierno ha entregado alrededor de 30 mil títulos agrarios, aunque la meta es alcanzar los 150 mil.

“Parecía que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa, parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras, ¿quién dijo eso? Claro que podemos serlo y tener derechos agrarios. Yeso es lo que estamos reivindicando hoy: a los pueblos originarios, el suelo de conservación y a las mujeres en el campo.”, expresó Sheinbaum.