México registra 310 homicidios en tercera semana de marzo; Chihuahua y Guanajuato encabezan cifras

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

En México se denunciaron 310 homicidios durante la tercera semana de marzo 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que encabezaron las cifras fueron Chihuahua con 29 y Guanajuato con 28 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 82 homicidios, de los cuales 32 ocurrieron el sábado 21 de marzo, y 50 el domingo 22 de marzo.

Del lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo de 2026, la SSPC reportó 310 asesinatos, lo que representa una reducción mínima respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 333 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

Chihuahua: 29

Guanajuato: 28

Homicidios por día y estados con más denuncias

16 de marzo: 47

Jalisco: 5

Guanajuato: 4

Chihuahua: 4

17 de marzo: 54

Guanajuato: 5

Chihuahua: 5

Hidalgo: 4

18 de marzo: 44

Sinaloa: 5

Guanajuato: 3

Chihuahua: 3

19 de marzo: 46

Guanajuato: 4

Baja California: 4

Chihuahua: 3

20 de marzo: 37

Chihuahua: 7

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

21 de marzo: 32

Guanajuato: 5

Chihuahua: 3

Baja California: 2

22 de marzo: 50

Ciudad de México: 5

Chihuahua: 4

Guanajuato: 3

Total en la semana: 310

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 35 mil 507 homicidios, aproximadamente.

Chihuahua encabeza cifras de homicidios

Chihuahua encabezó las cifras de homicidios denunciados con 29 en la tercera semana de marzo, seguido de Guanajuato con 28.

El 17 de marzo, la Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, identificadas como Andrea y Nayeli en un libramiento que conecta los municipios de Huanímaro y Pueblo Nuevo.

Versiones periodísticas refieren que ambas mujeres presentaban múltiples golpes en el cuerpo, producto de un atropellamiento. Por estos hechos, no hay detenidos.

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