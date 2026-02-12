Golpe al narcotráfico: Marina y Guardia Costera de EE.UU. aseguran 188 bultos de cocaína

GENERANDO AUDIO...

Marina y Guardia Costera estadounidense retienen 188 bultos de cocaína. Foto: SEMAR

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el aseguramiento de 188 bultos con varias toneladas de presunta cocaína, resultado de un operativo conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) durante labores de vigilancia marítima en el océano Pacífico.

Operativo conjunto más allá de la Zona Económica Exclusiva

De acuerdo con la dependencia, la acción se llevó a cabo más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de la isla Clarión, como resultado del intercambio de información y el despliegue coordinado de unidades de la Armada de México, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

La Semar destacó que esta coordinación forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo y fortalecer la seguridad en aguas del Pacífico.

Personas detenidas y puesta a disposición

Durante el operativo se realizaron detenciones, y a las personas involucradas se les leyeron sus derechos. Tanto los detenidos como la droga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley.

Golpe a las finanzas del crimen organizado

La Secretaría de Marina subrayó que este aseguramiento representa una afectación significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos, al tiempo que reiteró que mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima y aérea para inhibir la acción criminal y garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.