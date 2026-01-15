Billetes D1, en retiro: estos aún se pueden usar para pagar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los billetes de la familia D1 están actualmente en proceso de retiro, informó el Banco de México (Banxico). Aunque ya no se producen, siguen siendo válidos para pagos, ya que conservan su poder liberatorio por la denominación que indican.

Esto significa que aún puedes usarlos para comprar o pagar servicios. Sin embargo, cuando estos billetes llegan a una sucursal bancaria, ya no regresan a circulación.

Billetes de la familia D1 que están en retiro

De acuerdo con Banxico, las denominaciones que forman parte de la familia D1 y que están siendo retiradas gradualmente son:

20 pesos

50 pesos

100 pesos

200 pesos

500 pesos

1,000 pesos

Todos estos billetes pueden seguir utilizándose en transacciones cotidianas, pero los bancos deben separarlos y enviarlos al Banco de México, sin volver a entregarlos al público.

Contexto: ¿qué es la familia D1?

Los billetes D1 comenzaron a circular entre 2001 y 2004. Presentan características similares a la familia D, pero con nuevos elementos de seguridad.

Los billetes de 50, 100, 200 y 500 pesos entraron en circulación en 2001

entraron en circulación en El billete de 20 pesos fue el primer billete de polímero en México y circuló desde 2002

fue el en México y circuló desde El billete de 1,000 pesos se lanzó el 15 de noviembre de 2004

El billete de 1,000 pesos D1

El billete de 1,000 pesos de la familia D1 está fabricado en papel de algodón y mantiene su valor total.

En el anverso aparece la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, junto con la campana de Dolores.

En el reverso se muestra el edificio de la Universidad de Guanajuato y la Fuente del Baratillo.

¿Qué sigue con estos billetes?

Banxico continuará retirándolos de manera paulatina conforme ingresen a los bancos, mientras los billetes más recientes ocupan su lugar en circulación.

