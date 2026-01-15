Trump critica el T-MEC: qué exporta México a EE. UU. con el tratado

GENERANDO AUDIO...

México es el principal socio comercial de EE. UU. Foto: Getty

Luego de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos “no necesita” el T-MEC y calificara al acuerdo como “irrelevante”, los datos oficiales de comercio exterior muestran qué mercancías sostienen la relación comercial entre México y el mercado estadounidense bajo este tratado.

Las cifras confirman que ambos países mantienen un intercambio comercial de gran escala, que respalda sectores estratégicos para ambas economías y que vuelve a colocarse en el centro del debate cada vez que el exmandatario estadounidense cuestiona el acuerdo comercial.

Comercio México-Estados Unidos bajo el T-MEC

De acuerdo con el Monitor Comercial del T-MEC de la Secretaría de Economía, entre enero y agosto de 2025 las importaciones de Estados Unidos provenientes de México alcanzaron 354 mil 895 millones de dólares, lo que representó una participación de 15.3% del total de importaciones estadounidenses.

En ese mismo periodo, el comercio total de bienes entre México y Estados Unidos sumó 581 mil 306 millones de dólares, un crecimiento de 3.9% frente al mismo lapso de 2024, consolidando a México como el principal socio comercial de EE. UU., por encima de Canadá y China.

Los principales productos que México exporta a EE. UU.

Las estadísticas oficiales muestran que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se concentran en sectores industriales y manufactureros clave, la mayoría de ellos integrados a las cadenas de suministro de América del Norte bajo las reglas del T-MEC.

Equipo mecánico y sus partes

El rubro con mayor crecimiento fue el de equipo mecánico y sus partes, cuyas exportaciones sumaron 95 mil 535 millones de dólares, con una participación de 26.9% del total importado por EE. UU. desde México. Este sector registró un aumento de 43.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Vehículos y sus partes

El sector de vehículos y autopartes se mantuvo como uno de los pilares del intercambio bilateral. Entre enero y agosto de 2025, Estados Unidos importó desde México 83 mil 952 millones de dólares en estos productos, equivalentes a 23.7% de participación. Aunque el valor mostró una baja anual de 7.3%, México se mantuvo como el principal proveedor de este tipo de bienes para el mercado estadounidense.

Aparatos eléctricos y electrónicos

Las exportaciones de aparatos eléctricos y sus partes alcanzaron 59 mil 328 millones de dólares, con una participación de 16.7%, y un crecimiento anual de 3.3%, reflejando la importancia de México en la proveeduría de componentes eléctricos y electrónicos.

Equipo de medición y dispositivos médicos

En el rubro de instrumentos de medición y equipo médico-quirúrgico, las importaciones estadounidenses desde México sumaron 16 mil 443 millones de dólares, con una participación de 19.6% y un incremento de 6.5% anual.

Otros sectores relevantes

Además de los sectores industriales, México se mantuvo como proveedor clave de muebles, bebidas, licores y vinagre, así como de frutas, hortalizas y productos agrícolas, aunque algunos de estos rubros registraron caídas moderadas en valor durante el periodo analizado.

Por qué estos datos importan tras los dichos de Trump

El peso de estos sectores en el comercio bilateral explica por qué el T-MEC sigue siendo un eje central de la relación económica entre México y Estados Unidos. Las cifras muestran que una parte significativa de las cadenas productivas estadounidenses depende de insumos, bienes intermedios y productos finales fabricados en México.

En ese contexto, los señalamientos de Trump contra el tratado reavivan el debate sobre el impacto económico que tendría cualquier cambio en las reglas comerciales, especialmente en industrias como la automotriz, la manufactura avanzada y la electrónica, que concentran buena parte del intercambio bajo el T-MEC.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.