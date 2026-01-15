Marcelo Ebrard revive su encuentro con Jin de BTS tras anuncio de conciertos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard sube video con Jin de BTS. Foto: AFP / Getty Images

Tras el anuncio oficial del regreso de BTS a México, comenzó a circular nuevamente un video que llamó la atención del ARMY, el encuentro que sostuvo Marcelo Ebrard con Jin, integrante de la banda de K-pop, durante una visita oficial a Corea del Sur.

El pasado 13 de enero, BigHit Music confirmó la esperada gira internacional de BTS, en la que la Ciudad de México figura como una de las paradas clave. A través de la plataforma X, la disquera informó que el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Luego del anuncio, el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, revivió un momento inesperado para los fans de la agrupación, el encuentro que tuvo con Jin y que ahora cobró nueva relevancia.

En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, se observa al funcionario conversando con el idol surcoreano. “Oigan amigos #armybts, siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video”, escribió Ebrard en la descripción.

Durante la charla, el secretario explicó la magnitud del público mexicano:

“En nuestro país somos 130 millones esperando por ustedes”, comentó.

Jin respondió con una sonrisa: “Sí, son muchos… Ok, iremos a México, juramos que iremos a México el próximo año”.

El video cierra con la frase que ahora se volvió viral: “Les dije que los iba a convencer”, escribió Ebrard, celebrando el regreso de BTS al país.

Marcelo Ebrard y su historia como ARMY

Que Marcelo Ebrard celebrara el regreso de BTS no sorprendió a los fans, debido a que esde hace varios años, el político ha demostrado públicamente su gusto por el K-pop y por la banda surcoreana.

En 2022, cuando era secretario de Relaciones Exteriores, compartió videos de su visita a Corea del Sur musicalizados con canciones de BTS, especialmente Dynamite. Un año después, durante su campaña rumbo a la candidatura presidencial, incluso prometió traer a la banda a México una vez que concluyeran su servicio militar obligatorio.

“En 2025, nada más que acaben su servicio militar o 2024, órale, los traemos”, comentó en una convención de anime y cultura asiática.

Además, en una entrevista con Jessie Cervantes en 2023, reafirmó su gusto por la agrupación:

“BTS es el mejor, sí, soy fan, debo esperar a que vengan para cantar Dynamite, me gusta mucho el pop coreano”, declaró.

Tras confirmarse la gira mundial de 2026, Ebrard volvió a celebrar el regreso de BTS a México con un mensaje en X, donde compartió las fechas oficiales de los conciertos.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros en las siguientes fechas:

Jueves 7 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026

Venta de boletos

La venta anticipada será exclusiva para quienes cuenten con la membresía ARMY.

Para el público en general, la venta iniciará el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m., tiempo del centro de México.

Todos los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

¿Cuántas veces ha venido BTS a México?

Esta no será la primera visita de BTS al país. El grupo ha pisado la Ciudad de México en tres ocasiones previas:

2014: presentación en la Arena CDMX como parte de un evento de K-pop , compartiendo escenario con EXO .

como parte de un evento de , compartiendo escenario con . 2015: su primer concierto en solitario en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

2017: participación en el K-CON realizado en la Arena CDMX, junto a grupos como Astro y Monsta X.

Ahora, tras varios años de ausencia debido al servicio militar de sus integrantes, BTS regresará a México para reencontrarse con uno de sus fandoms más grandes y fieles y con un ARMY muy particular como Marcelo Ebrard.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.