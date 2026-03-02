Bolsas asiáticas abren a la baja por ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, pero el petróleo sube

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Las acciones en los mercados emergentes de Asia cayeron en las primeras operaciones de este lunes, ya que los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán hicieron que los inversores huyeran hacia la relativa seguridad del dólar, el oro y los bonos.

Mientras, en contraste, los precios del petróleo se dispararon, superando brevemente los 80 dólares por barril, pues el conflicto armado hace temer graves perturbaciones en el suministro de crudo.

Caen los mercados asiáticos

Hacia las 11:30 hora local en la Bolsa de Tokio, el principal índice Nikkei cedía un 1.55% hasta los 57 mil 947 puntos, y el índice ampliado Topix bajaba un 1.62% hasta los 3 mil 874 puntos.

Asimismo, la Bolsa de Sídney, en Australia, retrocedía 0.56%, Taipéi un 0.52%, el índice Hang Seng de Hong Kong perdía un 2.55% y el índice compuesto de Shanghái, un 0.53%.

Ante el “agravamiento de los riesgos geopolíticos”, “es muy probable que el mercado japonés atraviese un periodo de ventas masivas por aversión al riesgo”, dicen los analistas de la firma de corretaje Monex.

El encarecimiento del petróleo podría alimentar fuertes tensiones inflacionistas y oscurecer la coyuntura económica.

“La geopolítica y la situación relativa a Irán, Estados Unidos y Oriente Medio en un sentido amplio dominarán los mercados financieros este lunes”, confirmó Kathleen Brooks, de XTB.

Entre tanto, hacia las 02:30 horas GMT, el precio del oro reportó un aumento de alrededor de 1.05% a 5 mil 333 dólares la onza, moderando la subida a lo largo de la sesión.

“Mientras Estados Unidos desplegaba tropas, aviones y buques de guerra en la región en las últimas semanas, los metales preciosos ya se habían recuperado: el oro y la plata avanzaron respectivamente un 3.3% y un 10.8% la semana pasada”, aseguró Brooks, agregando que “los metales preciosos siguieron brillando como reserva de valor”.

Al alza, precios del petróleo

Por otra parte, los precios del petróleo se dispararon el lunes en la apertura, superando brevemente los 80 dólares por barril. Hacia las 2:30 horas GMT, el barril de Brent del mar del Norte subía 4.91% hasta 76.44 dólares, moderando sus ganancias tras haber abierto con un alza del 13% a 82 dólares después del fin de semana. El barril de WTI norteamericano ganaba un 4.52% hasta los 70.03 dólares.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, lejos de los 61 dólares del inicio del año.

Tras el ataque del domingo a dos buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y Omán, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a “evitar” la región. El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

Con el conflicto regional, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, se ve comprometido.

¿Romperá el petróleo la barrera de los 100 dólares?

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de existencias de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

“En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (…) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región”, subraya Eurasia Group.

La última vez que los precios del crudo superaron los 100 dólares fue al inicio de la guerra en Ucrania, al unísono con los precios del gas, lo que contribuyó a un ciclo inflacionista prolongado.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206 mil barriles diarios para abril, un volumen superior al previsto.

