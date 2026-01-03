Cerca del 30% de trabajadores pierden con ajuste al ISR en 2026

GENERANDO AUDIO...

En 2026, cerca del 30% de los trabajadores perderán con el ajuste al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con datos oficiales y especialistas fiscales. El impacto no será para quienes más ganan, sino para quienes tienen ingresos ligeramente superiores al salario mínimo, un sector amplio de la fuerza laboral en México.

El cambio se da tras la actualización de las tablas del ISR que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026, la primera en tres años. El ajuste se calculó con base en la inflación acumulada de 13% desde 2022, lo que modificó los rangos y las retenciones aplicables a distintos niveles salariales.

Ajuste al ISR 2026 impacta a salarios arriba del mínimo

Quienes perciban más de 9 mil 587.50 pesos y hasta 11 mil 492 pesos mensuales serán los principales afectados por el ajuste al ISR en 2026, según las tablas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Salvador Rotter Aubanel, de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores de México, explicó que un aumento mínimo en el salario diario puede provocar una mayor retención. Con un sueldo diario de 378.04 pesos, el ingreso neto mensual queda en 10 mil 843.89 pesos. Sin embargo, si el salario sube apenas 96 centavos diarios, a 379 pesos, el ingreso neto baja a 10 mil 332.83 pesos, es decir, 511 pesos menos pese a ganar más.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI indica que alrededor del 30% de los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos, lo que representa unos 18 millones de personas.

En contraste, quienes ganan el salario mínimo, equivalente a 9 mil 587.50 pesos mensuales, seguirán exentos de pagar ISR, de acuerdo con la SHCP. La ENOE señala que este grupo representa el 40% de los trabajadores, es decir, unos 23.5 millones de personas.

Para quienes perciben más de 11 mil 492 pesos, el ajuste al ISR será proporcional, conforme a las tablas de Hacienda. Además, los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos notarán una ligera disminución en el ISR, de alrededor del 10%.

Rotter Aubanel detalló que con un ingreso de mil pesos diarios, la retención del ISR quedará en 4 mil 605 pesos, cuando antes estaba por arriba de los 5 mil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.