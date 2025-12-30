Cuenta regresiva para activar el Buzón Tributario y evitar multas de hasta 11 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Comenzó la cuenta regresiva para activar el Buzón Tributario y así evitar una sanción de hasta 11 mil 540 pesos, según lo establece la legislación vigente, confirmó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuál es la fecha límite para activar el Buzón Tributario?

De acuerdo con el SAT, la fecha límite para poder activar el Buzón Tributario es el 31 de diciembre de 2025. Por lo que, todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes deben cumplir con el requisito establecido por las autoridades.

En caso de que el Buzón Tributario no sea activado el contribuyente podría tener una multa económica.

¿Para quién es obligatorio el Buzón Tributario?

Activar el Buzón Tributario es obligatorio en los siguientes casos:

Cuando se realicen trámites o procedimientos en los que se requiera contar con Buzón Tributario

Cuando hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina en los últimos 12 meses

El SAT recuerda que habilitar el Buzón Tributario es una obligación que aplica a todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sin embargo, el SAT también destaca que existen excepciones para las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados, por estar relevados.

Además, es opcional para las personas físicas, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y los asalariados y asimilados a salarios con ingresos anuales en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos.

¿Qué pasa si no se activa el Buzón Tributario?

En caso de que la fecha límite expire y no se haya activado el Buzón Tributario, el contribuyente podría ser acreedor a una multa establecida en el Código Fiscal de la Federación.

“A quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación del buzón tributario, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo previsto en el artículo 86-C, se impondrá una multa de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos”, establece el artículo 86-D.

