Salario mínimo 2026: esto es lo que pagarás de ISR con el aumento y cómo puedes calcularlo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las nuevas tablas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante todo 2026. Esta actualización representa un ajuste en los rangos de ingresos, impactando a millones de trabajadores, aunque con cambios en la tabulación para proteger a quienes ganan el salario mínimo.

Para 2026, la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda elevó en 13% los rangos de ingresos, derivado de la inflación registrada el año que concluye. Mientras que, con la protección al poder de compra, no pagarán ISR quienes ganen hasta 9 mil 587.50 pesos mensuales.

En 2026 el salario mínimo diario será de 315 pesos en la zona general, y de 440 pesos diarios en la zona fronteriza.

¿Qué sueldos no pagan ISR en 2026?

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal publicada por el SAT el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ajuste es favorable para quienes mantienen sueldos bajos:

Ello, pues no se descontará el ISR a los trabajadores que perciban hasta 10 mil 135.11 pesos mensuales, que pasa a ser el primer límite superior de la tabla actualizada. En 2025, el límite para no pagar el impuesto era de 8 mil 952.49 pesos, por lo que el margen creció para beneficiar a más asalariados.

Sin embargo, para aquellos trabajadores que perciban más de los 10 mil 135.11 pesos del primer límite, podrían recibir menos dinero real que el salario mínimo. Por ejemplo, alguien que gane 9 mil 600 pesos entraría en el rango tributable, pagaría unos 184 pesos de ISR y su sueldo neto quedaría en 9 mil 416 pesos, cifra inferior al propio salario mínimo.

Tabla de ISR 2026 (Mensual)

A continuación, se presenta la tabla simplificada para calcular tus retenciones este año:

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento a aplicar sobre el excedente del límite inferior 0.01 10 mil 135.11 0 1.92 10 mil 135.12 86 mil 022.11 194.59 6.40 86 mil 022.12 151 mil 176.19 5 mil 051.37 10.88 151 mil 176.20 175 mil 735.66 12 mil 140.13 16.00 210 mil 403.70 424 mil 353.97 22 mil 282.14 21.36 424 mil 353.98 668 mil 840.14 67 mil 981.92 23.52 668 mil 840.15 1 millón 276 mil 925.98 125 mil 485.07 30.00 1 millón 276 mil 925.99 1 millón 702 mil 567.97 307 mil 910.81 32.00 1 millón 702 mil 567.98 5 millones 107 mil 703.92 444 mil 116.23 34.00 5 millones 107 mil 703.93 En adelante 1 millón 601 mil 862.46 35.00

Afectación en Aguinaldo y PTU

Este nuevo esquema también influye en las prestaciones anuales:

Aguinaldo: Al subir el salario base, el cálculo de los 15 días de ley aumenta, pero también debe revisarse si el monto total excede las 30 UMAS para determinar si pagará impuestos.

Al subir el salario base, el cálculo de los 15 días de ley aumenta, pero también debe revisarse si el monto total excede las 30 UMAS para determinar si pagará impuestos. PTU: El reparto de utilidades se calcula sobre la base salarial; con el nuevo mínimo de 315 pesos diarios (zona general) y 440 pesos (frontera norte), la base de distribución se modifica para las empresas.

¿Cómo calcular tu ISR mensual?

Sigue estos tres pasos con tu sueldo bruto:

Resta: A tu sueldo bruto, quítale el Límite Inferior de tu rango . El resultado es el “excedente”.

. El resultado es el “excedente”. Multiplica: Ese excedente por el % sobre el excedente (en decimales).

(en decimales). Suma: Al resultado, añádele la Cuota Fija. El total es tu descuento de ISR.

Ejemplo para un sueldo de 15 mil pesos mensuales:

Excedente: 15 mil – 10 mil 135.12 = 4 mil 864.88 pesos. Impuesto sobre excedente: 4 mil 864.88 x 0.064 = 311.35 pesos. Total ISR: 311.35 + 194.59 = 505.94 pesos.

