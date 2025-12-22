GENERANDO AUDIO...

China aplicará aranceles a lácteos de la UE. Getty

China anunció la imposición de aranceles temporales de hasta 42.7% a productos lácteos de la Unión Europea, medida que entrará en vigor este martes, informó el Ministerio de Comercio de Pekín. La decisión se aplicará mientras continúan las investigaciones por presuntos subsidios al sector, iniciadas en 2024.

De acuerdo con el comunicado oficial, los llamados depósitos arancelarios oscilarán entre 21.9% y 42.7%, dependiendo del producto y del país de origen dentro del bloque europeo. Las autoridades chinas señalaron que la medida responde a conclusiones preliminares sobre el impacto de las subvenciones en la industria láctea nacional.

Qué productos lácteos de la UE tendrán aranceles en China

El Ministerio de Comercio detalló que los aranceles temporales afectarán a una serie de importaciones procedentes de la Unión Europea. Entre los productos incluidos se encuentran:

Queso fresco

Queso procesado

Cuajada

Queso azul

Algunos tipos de leche

Determinadas cremas

Las tasas aplicables variarán según el tipo de producto y los resultados preliminares de la investigación sobre subsidios.

Investigación por subsidios iniciada en agosto de 2024

Las autoridades chinas informaron que la investigación comenzó en agosto de 2024, luego de recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China. El proceso busca determinar si los productos lácteos importados desde la Unión Europea reciben subsidios que generen distorsiones en el mercado interno.

Según el Ministerio de Comercio de China, las conclusiones preliminares identificaron una relación entre las subvenciones otorgadas por la Unión Europea y el “perjuicio sustancial” que habría enfrentado la industria láctea local. El organismo precisó que la indagatoria continuará y está programada para concluir en febrero.

Respuesta de la Comisión Europea a los aranceles de China

Tras el anuncio de los aranceles temporales, la Comisión Europea rechazó la postura de Pekín. El portavoz del organismo, Olof Gill, señaló que el análisis del Ejecutivo comunitario es distinto al presentado por China.

De acuerdo con la Comisión Europea, la investigación se basa en alegaciones discutibles y en pruebas que considera insuficientes, por lo que calificó las medidas como injustificadas e infundadas. Hasta el momento, el bloque no ha informado sobre posibles acciones adicionales.

Antecedentes recientes en la relación comercial entre China y la UE

El anuncio de los aranceles a los productos lácteos se produjo después de que China impusiera la semana pasada aranceles antidumping a las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea, con una vigencia de cinco años.

Estos aranceles entraron en vigor el 17 de diciembre y oscilan entre 4.9% y 19.8%. Las tasas representaron una reducción respecto a los gravámenes temporales aplicados desde septiembre, que iban de 15.6% a 62.4%.

Las medidas reflejan una serie de acciones comerciales recientes entre China y la Unión Europea, particularmente en el sector agroalimentario, en un contexto de investigaciones y revisiones arancelarias en curso.